Harry Kane, șansă mare înainte de Balonul de Aur! Poate fi primul care reușește asta după 25 de ani

Harry Kane, șansă mare înainte de Balonul de Aur! Poate fi primul care reușește asta după 25 de ani Fotbal extern
SPORT.RO
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Luni, 26 octombrie, va avea loc decernarea ”Balonului de Aur”, cel mai râvnit trofeu individual din fotbal, acordat de prestigioasa publicație franceză France Football.

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Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei. 

Karry Kane poate fi primul ”Balon de Aur” din Anglia după 25 de ani!

Harry Kane (33 de ani) are o șansă mare pentru a câștiga Balonul de Aur în acest sezon, după ce a ”rupt plasele” la Bayern Munchen și la naționala Angliei. În spațiul public, atacantul este văzut printre favoriți, iar unele case de pariuri îi dau cea mai mare șansă pentru a ridica cel mai râvnit trofeu individual din fotbal.

În plus, Kane este și față în față cu istoria. Dacă va fi desemnat noul Balon de Aur, atacantul va fi primul englez care câștigă această distincție după 25 de ani! Ultimul a fost Michael Owen, în 2001, pe vremea când juca la Liverpool.

De asemenea, Kane ar putea fi și al cincilea fotbal din Anglia care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).

Lamine Yamal, favoritul cititorilor Marca

262.144 de cititori ai publicației spaniole Marca au votat fotbalistul pe care îl doresc câștigător al Balonului de Aur în 2026. Câștigătorul detașat al votului este Lamine Yamal (19 ani). Starul Barcelonei a strâns 30% dintre voturi, adică 78.663!

Rezultatul poate părea surprinzător, ținând cont de faptul că Marca este considerată o publicație apropiată de Real Madrid. Pe locul al doilea s-a situat Kylian Mbappe cu 18% din voturi (47.254). Podiumul este completat de către Fabian Ruiz cu 13% dintre opțiuni (33.773). Din top cinci mai fac parte Harry Kane (9%, 22.193 de voturi) și Lionel Messi (7%, 19.164 de voturi). Citește AICI clasamentul integral.

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