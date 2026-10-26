Harry Kane, șansă mare înainte de Balonul de Aur! Poate fi primul care reușește asta după 25 de ani

Balonul de Aur 2026 va fi acordat luni, pe 26 octombrie, la teatrul „London Palladium”. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei.

Karry Kane poate fi primul ”Balon de Aur” din Anglia după 25 de ani!

Harry Kane (33 de ani) are o șansă mare pentru a câștiga Balonul de Aur în acest sezon, după ce a ”rupt plasele” la Bayern Munchen și la naționala Angliei. În spațiul public, atacantul este văzut printre favoriți, iar unele case de pariuri îi dau cea mai mare șansă pentru a ridica cel mai râvnit trofeu individual din fotbal.

În plus, Kane este și față în față cu istoria. Dacă va fi desemnat noul Balon de Aur, atacantul va fi primul englez care câștigă această distincție după 25 de ani! Ultimul a fost Michael Owen, în 2001, pe vremea când juca la Liverpool.

De asemenea, Kane ar putea fi și al cincilea fotbal din Anglia care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).