FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (0-1), duminică, la Sibiu, într-un meci din etapa a 21-a a Superligii de fotbal.



Petrolul a deschis scorul prin finlandezul Tommi Jyry (24), dar sibienii au obținut primul punct sub comanda antrenorului Dorinel Munteanu, grație golului înscris de fundașului Ionuț Stoica (90).

Dorinel Munteanu surprinde! "Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei"



”Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei, de a-mi felicita jucătorii atât după jocul cu Universitatea Craiova, repriza a doua, cât și după jocul de astăzi. Acest punct este mai mult decât meritat.



Nu pe durata întreagă a jocului am arătat calitate... Calitatea nu este de ajuns să câștigi. Trebuie să ai determinare dorință de a câștiga. Am avut în față un adversar periculos. Îmi doresc ca anul viitor să ne atingem obiectivul și să avem stadionul plin, să plece și ei mulțumiți acasă.



(n.r. despre transferuri la Hermannstadt) Am un drum lung până acasă, mă gândesc. Se vor face ceva shimbări, perioada e scurtă, trebuie să ne gândim ce aducem. Din respect pentru Petrolul, pentru club, nu vreau să comentez ce a zis colegul meu (n.r. Eugen Neagoe despre arbitraj). Dacă el a văzut așa jocul, ce să spun? Din punctul meu de vedere, a fost altfel.



Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 2025, pentru că a fost un an greu pentru mine. Am avut probleme. Am această provocare la Hermannstadt. În 2026 vreau să-mi ating obiectivul personal. Să ne vedem sănătoși”, a spus Dorinel Munteanu potrivit Digisport.

Hermannstadt e penultima în clasament, cu 13 puncte, în timp ce Petrolul e pe locul 13, cu 20 de puncte.

HERMANNSTADT: Căbuz – Căpuşă (Antei 46), Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Dr. Albu, Issah (Branco 69), Jair (L. Stancu 46) – A. Chiţu, S. Buş, Oroian (Vuc 82). ANTRENOR: Dorinel Munteanu

PETROLUL: Krell – Ricardinho, p. Papp, Guilherme Soares, Sălceanu – M. Dulca, Dongmo, Jyry – V. Gheorghe (Hanca 76), Chică-Roşă, Grozav (Boţogan 60). ANTRENOR: Eugen Neagoe

Cartonaşe galbene: - / P. Papp 4, Sălceanu 64, Ricardinho 80, Krell 84

Arbitri: Rareş Vidican - Stelian Slabu, Alexandru Vodă



