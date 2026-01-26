FC Hermannstadt a oficializat luni transferul mijlocașului lateral suedez Moonga Simba (25 de ani), adus de la Sandvikens, echipă din liga a doua suedeză.



Simba a semnat un contract valabil până în 2028 și este primul jucător pentru care sibienii plătesc bani în această iarnă, cota sa de piață fiind estimată la 400.000€.



”Bine ai venit la FCH, Moonga Simba! Moonga Simba este un mijlocaș lateral (winger) suedez în vârstă de 25 de ani. Pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Habo FF, Karlbergs BK, Sandvikens, Vasteras, Varnamo, GIF Sundsvall din țara natală și Brann din Norvegia.



Moonga Simba a fost cumpărat de FCH de la Sandvikens, echipă din Liga a II-a din Suedia. Are o cotă de piață de 400.000€ pe site-urile de specialitate și a semnat pentru două sezoane și jumătate cu FCH”, a transmis Hermannstadt, pe Instagram.



Moonga Simba: „Îmi place să driblez”



În sezonul precedent, Simba a fost golgheterul lui Sandvikens, cu șase goluri și șase pase decisive. „Îmi place să driblez, să joc unu la unu și să ofer pase decisive colegilor. Vreau să ajut echipa să iasă din situația actuală și să obținem rezultate bune”, a declarat jucătorul pentru pagina oficială a clubului.



Hermannstadt a mai adus patru jucători în această iarnă fără taxe de transfer: Eduard Florescu și Christ Aflana (Slobozia), Aviel Zargary (Beitar Ierusalim) și Bozhidar Chorbadzhiyski (Botev Vratsa).

