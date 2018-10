McGregor - Khabib Nurmagomedov | "Ii da KO lejer!" Un veteran din UFC spune cum vor sta treburile la batalia anului. Cine crede ca va castiga

Rusul Khabib Nurmagomedov, care are 26 de victorii din tot atatea posibile in UFC, e favorit la meciul cu McGregor.

Khabib este vazut ca mare favorit de pariori, dar si de multe nume importante din circuitul artelor martiale mixte. Veteranul Chael Sonnen, fost luptator in UFC, spune ca Nurmagomedov il poate face KO pe McGregor. El mai este de parere ca McGregor nu poate castiga o lupta la sol cu rusul si singura sansa este sa-l trimita in lumea viselor cu o lovitura naucitoare.

"Conor, ca sa castige, trebuie neaparat sa-l faca KO. Khabib, pe de alta parte, il poate invinge si intr-o lupta la sol. Apoi, Khabib ii poate da la randul sau lejer un KO lui McGregor", a spus Chael Sonnen.

Sonnen, care se va lupta cu Fedor Emelianenko n Bellator, pe 13 octombrie, mai spune ca meciul dintre McGregor si Khabib ii aminteste de cel dintre Daniel Cormier si Stipe Mioci.

"E aceeasi poveste. Cormier trebuia doar sa-l duca la sol, in timp ce singura sansa a lui Stipe era un KO", a mai spus el.

McGregor are 21 de victorii din 24 posibile in UFC, in timp ce Khabib este neinvins, cu 26 din 26.