McGregor - Khabib Nurmagomedov | Cel mai scump meci de MMA din istorie! McGregor castiga o avere la batalia cu Khabib! Cat costa PPV-ul in SUA

Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov se bat maine dimineata la Vegas, in cel mai tare meci de MMA al anului. Irlandezul va incasa o avere si promite spectacol in cusca.

McGregor are un record de 21 de victorii (18 prin KO) si 3 infrangeri in UFC, in timp ce adversarul sau, rusul Khabib Nurmagomedov, este neinvins. Khabib are 26 de victorii din 26 posibile.

Meciul dintre McGregor si Khabib va fi cel mai scump din istorie si este asteptat sa ii aduca irlandezului un munte de bani.

McGregor, care a incasat circa 100 de milioane de dolari in urma meciului de box cu Mayweather, de anul trecut, ar putea castiga inca 50 de milioane de dolari.



O parte din venituri vor veni din din Pay per views, care in SUA costa 70 de dolari! Circa 2 milioane de americani se vor uita in timp real la meci, ceea ce inseamna un venit de 140 de milioane de dolari!