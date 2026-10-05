Edward Iordănescu (48 de ani) a tot spus că prioritatea sa e să antreneze în Europa, însă dacă ultimele informații sosite din zona Golfului Persic se vor confirma, în mod cert, românul va alerga până la aeroport, ca să ia avionul spre Jeddah!

Sport.ro a dezvăluit, în weekend, că trei grupări din Orientul Mijlociu, două din Saudi Pro League și una din Emirate, l-au abordat pe Edward Iordănescu, după startul slab de sezon pe care l-au avut în actuala campanie. Tot atunci, s-a aflat și despre propunerea clubului Dinamo Zagreb (Croația) pentru managerul de 48 de ani.

Între timp, numele lui Edward Iordănescu continuă să fie în prim-plan în presa din Arabia Saudită. Iar jurnaliștii de aici au aflat că un colos continental, câștigătoarea Champions League în ultimele două sezoane, îl are în vizor pe Edward Iordănescu pentru înlocuirea actualului antrenor.

Edward Iordănescu, pe lista clubului Al-Ahli Jeddah

Gruparea care ia în calcul numirea lui Edi pe bancă e Al-Ahli Jeddah. Această echipă s-a clasat pe 3 în Saudi Pro League, în sezonul trecut, dar, mult mai important, a cucerit trofeul Champions League cu neamțul Matthias Jaissle (38 de ani) pe bancă. Doar că, după succesul pe care l-a avut la Al-Ahli Jeddah, în perioada 2023-2026, Jaissle a părăsit fotbalul asiatic, în vară, semnând cu Newcastle.

În locul lui Matthias Jaissle a fost numit croatul Marino Pusic (55 de ani), fost antrenor la Feyenoord și la mai multe cluburi arabe. Deocamdată însă, rezultatele sunt sub așteptări cu Pusic pe bancă: 11 meciuri, 6 victorii, 1 egal, 4 înfrângeri. Mai mult decât atât, jocul neconvingător al echipei a făcut ca poziția croatului să fie în pericol.

„Sunt tot mai multe indicii potrivit cărora Pusic va fi demis de Al-Ahli. În acest context, numele lui Edward Iordănescu a fost luat în calcul de șefii clubului pentru înlocuirea antrenorului croat. Acesta a avut rezultate remarcabile pe banca României și e fiul lui Anghel Iordănescu, de care iubitorii fotbalului saudit își amintesc cu plăcere“, a notat presa arabă.

„Generalul“ Iordănescu a lucrat, în trecut, în orașul Jeddah, unde a pregătit un alt colos pe plan local, Al-Ittihad, în perioada 2005-2006. Pe banca acestei formații, tatăl lui Edi a cucerit trofeul Champions League, în 2005.

Al-Ahli plătește niște salarii astronomice

Revenind la Edward Iordănescu, dacă informația din presa saudită se va confirma și el va avea șansa de a prelua Al-Ahli Jeddah, atunci, în mod cert, românul va semna cel mai mare contract din cariera sa de antrenor.

Al-Ahli e printre cele mai bogate cluburi din fotbalul asiatic. Sumele încasate de ultimii doi antrenori vorbesc de la sine. Neamțul Jaissle, care a ajuns acum la Newcastle, a avut un contract de 12 milioane de dolari pe an. Iar actualul antrenor, croatul Marino Pusic câștigă 7 milioane de dolari pe an!