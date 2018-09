Dorinel, CFR Cluj te asteapta! "Noi si acum folosim lucruri pe care le-am invatat de la el in 2005!"

Dorinel Munteanu este noul antrenor al Chiajnei si revine astfel in fotbalul romanesc dupa o pauza de trei ani

Dorinel Munteanu si-a inceput cariera de antrenor la CFR Cluj, in 2005. Perioada petrecuta in Gruia a coincis cu nasterea CFR-ului, care a reusit ulterior performante remarcabile - titluri de campioana, cupe castigate si participari in grupele UEFA Champions League.

Iuliu Muresan e convins ca Dorinel Munteanu va reveni intr-o zi la CFR.

"A fost un fotbalist foarte bun, foarte serios. L-am luat antrenor secund - jucator de la Steaua si l-am facut antrenor principal - jucator la CFR."

"Dadea niste pase... el l-a facut golgheter pe Tilinca, de acolo si porecla "Tili-gol". Dadea niste pase de 40-50 de metri. Cu el antrenor am ajuns in finala Cupei Intertoto."

"Dar ce e mai important, el ne-a invatat multe lucururi atunci. Venea din fotbalul german, ne-a invatat rigurozitatea si cat de mult conteaza amanuntele in pregatirea unei echipe."

"Si acum am ramas cu niste deprinderi la echipa care sunt de la Dorinel Munteanu, de atatia ani, din 2005."

"Ma bucur foarte mult ca a trecut peste perioada grea pe care a avut-o. Ma bucur ca si-a revenit, si asta stiu sigur, si ca si-a gasit o echipa. Ii urez succes, sa faca o treaba buna si sa aiba o cariera lunga si buna."

"La CFR? Da, nu se stie. De ce nu?! Depinde si de el, sper sa reuseasca, sa faca o treaba buna si atunci o sa intre in atentia multor echipe, inclusiv a noastra", a spus Iuliu Muresan la PRO X.