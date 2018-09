Soc la Torino! Juventus, anchetata de UEFA pentru nerespectarea Fair Play-ului Financiar, dupa transfer lui Ronaldo

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Juventus Torino ar putea face obiectul unei anchete din partea UEFA, pentru incalcarea fair play-ului financiar, dupa transferul starului portughez Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, scrie presa italiana.

Potrivit cotidianului Sole 24 Ore, Juve a incalcat una dintre regulile impuse de forul fotbalistic continental incepand din acest an, referitoare la "dezechilibrul" financiar. Conform acestei noi reguli, un club nu poate avea o diferenta mai mare de 100 milioane euro intre venituri si cheltuieli pe piata transferurilor.

"Din cauza costurilor pentru achizitionarea lui CR7, dezechilibrul lui Juventus depaseste cu mult 100 milioane de euro. Prin urmare, este mai mare decat plafonul stabilit de UEFA, pentru prima data, incepand din acest sezon. In acest moment, clubul Juventus nu respecta aceasta regula, dar calculele se fac pentru intregul sezon sezon sportiv. Prin urmare, daca vor exista vânzari masive de jucatori pe piata transferurilor in ianuarie 2019, clubul ar putea cobori sub 100 milioane. Numai ca este foarte putin probabil ca Juventus sa vanda jucatori importanti in perioada de mercato din ianuarie", scrie ziarul de afaceri italian.

Juventus Torino a platit 100 milioane de euro clubului spaniol Real Madrid pentru achizitionarea lui Cristiano Ronaldo, care a devenit astfel cel mai scump fotbalist din lume cu varsta de peste 30 de ani.