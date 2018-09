Genial! "Cristiano, ce-ai facut, ma, nene?!" Motivul pentru care un fotbalist cvasianonim din Norvegia l-a luat la misto pe starul lui Juve

A inceput numaratoarea inversa pana la aparitia FIFA 19, iar fanii sunt nerbadatori sa vada rating-urile tuturor fotbalistilor. Surpriza vine din Norvegia, unde un fotbalist sta mai bine decat Ronaldo la un capitol :)

Cei de la Electronic Arts se pregatesc sa lanseze FIFA 19. In 28 septembrie are loc evenimentul asteptata de iubitorii celui mai cumparat simulator de fotbal.

Vedeta jocului este si in acest an Cristiano Ronaldo. Cu toate acestea, el a starnit multe ironii, dupa ce un fotbalist din Norvegia l-a "trollat". Acesta s-a amuzat din cauza faptului ca este cotat mai bine la capitolul fizic.

Sunt diferente ca de la cer la pamant cand vine vorba de ratingul total. Ronaldo are 94, iar Norvegianul Moberg doar 62. La "fizic", Ronaldo are doar 79, in timp ce "tancul" Moberg are 81.

Kommer @VleikvollMoberg til å feire en scoring som @Cristiano i løpet av sesongen? Odds finner du her! https://t.co/Gh9qSYt7jj pic.twitter.com/oATlothSgQ — Betsafe Norge (@BetsafeNO) 14 septembrie 2018

Vegard Leikvoll Moberg este un mijlocas norvegian in varsta de 27 de ani. Acesta evolueaza la FK Bodo/Glimt in prima liga din Norvegia.