Dragoș Albu (25 de ani) a fost prezentat oficial la Corvinul Hunedoara, la doar 10 zile după ce fusese anunțat drept noul jucător al formației italiene SS Taranto, din al cincilea eșalon.

Mijlocașul central a stat liber de contract pe parcursul verii, iar la finalul lunii septembrie părea că și-a găsit o nouă echipă în Italia. Mutarea nu s-a mai concretizat, iar Albu a ales să continue în România.

Dragoș Albu, prezentat oficial la Corvinul: „Bun venit!”

”Dragoș Albu, în alb-albastru! În vârstă de 25 de ani, Dragoș Albu evoluează pe postul de mijlocaș central/defensiv și vine la Corvinul cu o experiență importantă acumulată la nivelul primului eșalon.

Format în România și apoi la academia olandeză a lui FC Utrecht, Albu a debutat în fotbalul profesionist în Eerste Divisie, pentru Jong Utrecht. În 2020 a revenit în țară și a semnat cu FCU Craiova, alături de care a promovat în SuperLiga.

A strâns ulterior peste 100 de apariții pentru FCU Craiova, a evoluat pentru Gloria Buzău și FC Hermannstadt, iar în sezonul 2025/26 a bifat 39 de partide și 3 goluri pentru formația sibiană.

La nivel internațional, Dragoș Albu a reprezentat România la U16, U17, U18 și U21, având 11 selecții și un gol pentru naționala de tineret. A făcut parte din lotul României U21 la Campionatul European din 2023, găzduit de România și Georgia. Bine ai venit la Corvinul, Dragoș!”, se arată în comunicatul emis de Corvinul.