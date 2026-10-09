OFICIAL Doar la noi se poate! Fotbalistul prezentat în urmă cu 10 zile în Italia a semnat astăzi în Superliga: „Bine ai venit!”

Doar la noi se poate! Fotbalistul prezentat în urmă cu 10 zile în Italia a semnat astăzi în Superliga: „Bine ai venit!” Superliga
SPORT.RO
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Caz SF în fotbalul românesc! 

TAGS:
Dragos AlbuFCU CraiovaCorvinul HunedoaraSS Taranto
Din articol

Dragoș Albu (25 de ani) a fost prezentat oficial la Corvinul Hunedoara, la doar 10 zile după ce fusese anunțat drept noul jucător al formației italiene SS Taranto, din al cincilea eșalon.

Mijlocașul central a stat liber de contract pe parcursul verii, iar la finalul lunii septembrie părea că și-a găsit o nouă echipă în Italia. Mutarea nu s-a mai concretizat, iar Albu a ales să continue în România.

Dragoș Albu, prezentat oficial la Corvinul: „Bun venit!”

”Dragoș Albu, în alb-albastru! În vârstă de 25 de ani, Dragoș Albu evoluează pe postul de mijlocaș central/defensiv și vine la Corvinul cu o experiență importantă acumulată la nivelul primului eșalon.

Format în România și apoi la academia olandeză a lui FC Utrecht, Albu a debutat în fotbalul profesionist în Eerste Divisie, pentru Jong Utrecht. În 2020 a revenit în țară și a semnat cu FCU Craiova, alături de care a promovat în SuperLiga.

A strâns ulterior peste 100 de apariții pentru FCU Craiova, a evoluat pentru Gloria Buzău și FC Hermannstadt, iar în sezonul 2025/26 a bifat 39 de partide și 3 goluri pentru formația sibiană.

La nivel internațional, Dragoș Albu a reprezentat România la U16, U17, U18 și U21, având 11 selecții și un gol pentru naționala de tineret. A făcut parte din lotul României U21 la Campionatul European din 2023, găzduit de România și Georgia. Bine ai venit la Corvinul, Dragoș!”, se arată în comunicatul emis de Corvinul.

Dragoș Albu are trei retrogradări consecutive

Ultimul sezon a fost unul dificil pentru mijlocaș. Albu a disputat 39 de meciuri și a marcat de trei ori pentru Hermannstadt, însă echipa sibiană a retrogradat după barajul pierdut cu FC Voluntari, scor general 3-5.

Anterior, fotbalistul trecuse prin aceeași situație cu FCU Craiova, în sezonul 2023-2024, și cu Gloria Buzău, în 2024-2025.

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