Duminică, 11 octombrie, de la ora 12:00, sunt programate meciurile din cadrul ultimei runde a sezonului regular din Liga de Tineret.

Printre partidele etapei se numără și ineditul Dinamo - CS Dinamo, derby între echipele de tineret ale cluburilor din Superligă și, respectiv, Liga 2.

Meciul între ”câini” se va disputa duminică, de la ora 12:00, pe BDI Sport Arena (Dobroești, Ilfov).

În runda precedentă, Dinamo (locul 3) a bătut-o cu 1-0 în Ghencea pe Steaua, iar CS Dinamo (locul 8) a pierdut pe ”Piți Varga” cu liderul Rapid, scor 1-2.

Cine și cum se califică în play-off-ul Ligii de Tineret

”Ultima rundă din sezonul regular aduce și duelul pentru primul loc în clasamentul Seriei de Est, între Rapid și FCSB. Giulelștenii sunt lideri neînvinși, cu 8 victorii și 2 remize în cele 10 etape scurse, în timp ce FCSB ocupă poziția secundă, cu 8 victorii și 2 înfrângeri înregistrate pe parcursul campionatului. Cele două formații au deja locul în play-off asigurat, astfel încât miza jocului va fi cea a fotoliului de lider la finalul sezonului regular.

Alte patru echipe au rămas în luptă pentru cele două poziții ce asigură prezența în play-off. Dinamo și FC Botoșani ocupă în acest moment locurile 3, respectiv 4, ambele cu 18 puncte, în urma lor fiind Farul Constanța, cu 16 puncte, și FC Voluntari, cu 15 puncte.

Dinamo va întâlni CS Dinamo, Farul va primi vizita celor de la Oțelul Galați, în timp ce FC Voluntari și FC Botoșani se vor întâlni în meci direct, un duel ce se anunță disputat dată fiind miza jocului.

Jumătatea de vest a Ligii de Tineret a stat tot sezonul sub semnul echilibrului, iar în ultima rundă avem 8 echipe ce vor lupta pentru cele 4 locuri de play-off.

AFK Csikszereda și Viitorul Cluj conduc clasamentul, ambele cu 20 de puncte, în urma lor fiind 4 echipe cu 17 puncte: Sepsi OSK, UTA Arad, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Șanse matematice mai păstrează și Universitatea Cluj (16 puncte) și CFC Argeș (15 puncte).

Ultima rundă ne aduce și două dueluri directe. CFR Cluj – UTA Arad, respectiv AFK Csikszereda – Sepsi OSK sunt meciurile între echipele aflate în competiție pentru un loc în play-off-ul Ligii de Tineret”, a explicat FRF pe site-ul oficial.

Programul ultimei etape din sezonul regular din Liga de Tineret

Duminică, 11 octombrie – ora 12:00

SERIA DE EST

FC Voluntari – FC Botoșani

SC Dinamo 1948 – CS Dinamo

FC Rapid 1923 – FCSB

Farul Constanța – Oțelul Galați

FC Bacău – ACS Sport Team

Concordia Chiajna – Steaua București

SERIA DE VEST

CFR Cluj – UTA Arad

AFK Csikszerda – Sepsi OSK

ACS Petrolul 52 – Universitatea Cluj

Kids Tâmpa Brașov – Viitorul Cluj

Interstar Sibiu – Universitatea Craiova

Oxigen București – CFC Argeș

Info: FRF

Foto: academiadinamobucuresti

CS Dinamo anunță intrarea liberă la Buftea pentru meciul de sâmbătă din Liga 2

”#Liga2🔜 Intrare liberă la Buftea

Puștii lui Ionuț Chirilă caută primele puncte pe teren propriu în acest sezon al ligii secunde.

CS Dinamo vs Olimpia Satu Mare, contând pentru etapa a noua în Liga 2, se joacă sâmbătă, 10 octombrie (ora 11:00), la Centrul Național de Fotbal (CNF) Buftea.

Accesul spectatorilor se face în baza biletelor cu valoare 0 (zero), disponibile online pe Bilete.ro, partener de ticketing al CS Dinamo”, a precizat pagina oficială CS Dinamo Fotbal.