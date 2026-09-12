Campania de transferuri s-a terminat, dar o parte dintre jucătorii români care pot fi variante și pentru cluburi din Superliga României sunt încă liberi de contracte! Deși câțiva puteau prinde mutări importante până acum, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat, până în acest moment, acorduri.

Printre cei care sunt în căutare de noi angajamente se numără și campionul României cu Universitatea Craiova - Florin Ștefan, dar și Vlad Chiricheș, Andrei Vlad, Daniel Popa sau Dorin Rotariu.

Jucători români rămași fără echipe la finalul perioadei de transferuri

Ei ar putea să își găsească noi acorduri în curând, poate chiar în Superliga României, dar momentan sunt cel mult în discuții.

Sport.ro vă prezintă primul 11 al celor mai buni fotbaliști români liberi de contracte în acest moment, într-un sistem 4-2-3-1:

Andrei Vlad (portar, 27 de ani, cotat la 300.000 de euro) – Radu Negru (fundaș dreapta, 27 de ani, 200.000 de euro), Vlad Chiricheș (fundaș central, 36 de ani, - ), Tudor Telcean (fundaș central, 24 de ani, 75.000 de euro), Florin Ștefan (fundaș stânga, 30 de ani, 700.000 de euro) – Dragoș Albu (mijlocaș defensiv, 25 de ani, 450.000 de euro), Luca Mihai (mijlocaș defensiv (22 de ani, 400.000 de euro) – Eduard Florescu (extremă dreapta, 29 de ani, 400.000 de euro), Dorin Rotariu (mijlocaș central, 31 de ani, 250.000 de euro), Valentin Gheorghe (extremă stânga, 29 de ani, 300.000 de euro) – Daniel Popa (atacant, 31 de ani, 350.000 de euro).

Rezerve: Robert Popa (portar, 23 de ani, 200.000 de euro), Costin Amzăr (fundaș stânga, 23 de ani, 325.000 de euro), Alin Boțogan (mijlocaș central, 22 de ani, 300.000 de euro), Filip Ilie (atacant central, 24 de ani, 275.000 de euro), Andreias Calcan (extremă stânga, 32 de ani, 150.000 de euro), Carlo Casap (mijlocaș central, 27 de ani, 125.000 de euro), Ionuț Panțîru (fundaș stânga, 30 de ani, 75.000 de euro), Ricardo Grigore (fundaș central, 27 de ani, 100.000 de euro).

Florin Ștefen, cel mai bine cotat fotbalist român fără echipă

Florin Ștefan (30 de ani), transferat la Gaziantep în luna iulie, când echipa era pregătită de Mirel Rădoi, a rămas fără contract după doar 245 minute prestate, mai exact trei meciuri oficiale.

Gaziantep a anunțat, la 7 septembrie, că a ajuns la un acord cu Florin Ștefan pentru încetarea contractului. Fundașul semnase în această vară o înțelegere valabilă un sezon.

Florin Ștefan a fost titular în primele trei etape ale sezonului, toate disputate cu Mirel Rădoi pe banca tehnică. Evoluțiile sale nu i-au convins însă pe suporteri. La meciul pierdut cu Rizespor, scor 1-2, românul a fost huiduit de fiecare dată când atingea mingea.

Fundașul este cotat la 700.000 de euro și a mai jucat pentru FC Olt Slatina, Academica Clinceni, Daco-Getica, Sepsi, CFR Cluj, Rapid și Universitatea Craiova.

Dragoș Albu, Luca Mihai și Eduard Florescu, cotați la aproape 500.000 de euro

Al doilea cel mai bine cotat fotbalist român fără contract este Dragoș Albu, care ultima dată a fost legitimat la FC Hermannstadt, Transfermarkt oferind o cotă de piață de 450.000 de euro pentru mijlocașul defensiv.

Al treilea în acest top este Luca Mihai, care a rezistat doar o lună la Catania, cotat la 400.000 de euro. Tot 400.000 de euro este și cota lui Eduard Florescu, legitimat ultima dată la FC Hermannstadat, dar el se află în recuperare după o accidentare gravă.