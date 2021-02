"Dinamo are jucatori cu valoare, s-a vazut azi!" :) Ganea, plin de respect pentru Dinamo si cand a batut-o cu 5-0!

George Ganea a marcat un gol si a dat o pasa de gol in Dinamo 0-5 Viitorul.

Plin de respect, Ganea a fost impresioant de Dinamo chiar si la acest scor. Atacantul e bucuros ca a inceput din nou sa marcheze si asteapta convoarea la Euro. Ganea i-a multumit la interviuri colegului sau Antrei Ciobanu, care a renuntat sa bata penalty-ul in favoarea sa.

"Nu cred ca e umilinta pentru Dinamo, ne-am facut jocul, suntem bucurosi ca am marcat multe goluri. Aveam nevoie de acest rezultat. Speram ca de la meciul asta sa continuam asa. Dinamo are jucatori cu valoare si cu experienta, s-a vazut astazi. Noi ne-am mobilizat extraordinar.

Eu ma simt foarte bine, vreau sa-i multumesc lui Andrei Ciobanu ca m-a lasat sa bat eu penalty-ul in locul lui. Vreau sa marchez meci de meci, ii mai multumesc o data lui Ciobanu, vine si Euro acum, asa ca am nevoie de goluri. Ii dedic golul lui Artean, a avut un deces in familie si vreau sa-i spun ca sunt alaturi de el", a spus Ganea la Digisport.