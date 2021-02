Dinamo - Viitorul, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Mircea Rednic se dueleaza cu fosta lui echipa

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Dinamo si Viitorul pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Mircea Rednic este unul dintre cei mai respectati antrenori din Stefan cel Mare, dar dinamovistii vor sa ii dea lovitura. 'Cainii' sunt fara victorie de 4 etape si spera sa obtina cele 3 puncte. La Viitorul, siatuatia este complicata. Echipa de la malul marii a ajuns pe locul 13 in campionat si nu a mai castigat in Liga 1 de 8 meciuri.

Din postura de antrenor, Rednic s-a duelat cu Dinamo de 8 ori, iar 4 dintre partide a reusit sa le castige. De 3 ori s-a impus Dinamo, iar un meci s-a terminat la egalitate.

Cu o eventuala victorie, Dinamo ar urca pe locul 10, fiind la egalitate de puncte cu Chindia si la un punct peste Astra Giurgiu. Viitorul Constanta ar urca tot pe locul 10 cu un eventual succes.

"Orice meci e greu in situatia in care suntem noi, sper ca am reusit sa ne recuperam din punct de vedere mental. Au jucatori cu calitate, au facut si meciuri bune, chiar daca acum trec si ei printr-o perioada destul de proasta. Cu siguranta va fi un meci destul de greu.

Pacat ca nu am reusit sa adunam puncte in ultimele trei meciuri. Sper ca baietii au inteles mesajul meu si al conducerii si sa facem tot posibilul ca sa castigam cele trei puncte.

Eu sunt profesionist. Am fost implicat acolo si sentimental, si financiar. Am avut intentiile cele mai bune ca lucrurile sa mearga bine acolo, m-au vrut. Pana la urma tot eu am avut de suferit, am fost acuzat ca nu stiu ce as fi facut, ca am venit la un club care este intretinut de suporteri. Este special pentru ca joc cu Dinamo, ca joc acolo in ”Groapa”, dar pe mine ma intereseaza ca echipa mea sa joace bine si sa castige", a spus Mircea Rednic la conferinta de presa.

Echipele probabile:

Dinamo: 12. Esanu - 3. A. Radu, 30. Bejan, 6. Ehmann, 7. St. Filip - 10. Nepomuceno, 8. P. Anton, 5. Rauta, 31. Fabbrini - 77. Vl. Achim l 9. Magaye

Rezerve: 1. Kongshavn, 26. Morsay, 27. R. Grigore, 28. V. Borcea, 32. G. Cretu, 38. Bani, 55. Gol, 98. Mihaiu

Viitorul: 12. V. Cojocaru - 6. R. Benzar, 5. Mladen, 21. Dobrosavlevici, 4. Dussaut - 13. C. Matei, 18. Artean, 17. A. Ciobanu - 30. Gradinaru, 9. Sabala, 20. Matan

Rezerve: 34. Cabuz, 2. Grosu, 7. G. Ganea, 10. Babunski, 11. Jo Santos, 26. Danuleasa, 28. Gaztanaga, 49. Andronache, 80. Pitu