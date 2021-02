"Au dat Dinamo unora care sunt RUPTI IN FUND! Vai de mama lor! Te uitai la pantofi si-ti dadeai seama!" Rednic, discurs incredibil impotriva lui Negoita

Rednic da vina pe Negoita pentru situatia in care a ajuns acum Dinamo!

Antrenorul Viitorului sufera pentru fosta sa echipa. Desi a invins-o cu 5-0 chiar in Stefan cel Mare, Rednic spune ca e trist din cauza starii generale a clubului la care a jucat si antrenat. Rednic il arata cu degetul pe Negoita si rade de investitorii spanioli condusi de Pablo Cortacero.

"Imi pare rau de Dinamo, nu trebuia sa se ajunga aici, nu trebuia. Nu se poate sa dai echipa, s-o vinzi unor oameni rupti in fund, sunt vai de mama lor. Numai la pantofi daca te uitai iti dadeai seama ca ceva nu e in regula. Cei care au facut asta, n-au nicio treaba cu Dinamo. Cred ca au vrut sa faca rau. Asa, jucatori au, dar nu e usor sa lucrezi in asemenea conditii, cand nu ai stabilitate", a spus Rednic la Digisport.