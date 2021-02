BREAKING NEWS | Dinamovistii si-au primit salariile inaintea meciului cu Viitorul! Ce parteneriat de SENZATIE au incheiat suporterii 

Vesti bune pentru jucatorii de la Dinamo.

Inaintea partidei cu Viitorul, oficialii din Stefan cel Mare le-au platit un salariu restant jucatorilor pentru a-i motiva. Potrivit ProSport, fotbalistii au incasat banii pentru luna ianuarie, fiind acum cu salariul la zi.

Mai mult decat atat, si suporterii-actionari de la Dinamo, care incearca sa salveze clubul, au venit cu vesti importante inaintea duelului din etapa a 25-a a Ligii 1.

Reprezentantii DDB au anuntat incheierea unui parteneriat cu producatorul auto Suzuki, care va oferi cate un premiu unui fan care isi cumpara bilete virtuale la meciurile de acasa ale echipei.

"Avem cateva impliniri si cateva vesti bune pe care dorim sa le impartasim cu tine, mai ales ca esti unul dintre cei care au contribuit la realizarea lor: am reusit sa reducem datoriile in vederea primirii licentei, de la 1,2 milioane de euro la 800.000 de euro. Aceasta reducere a datoriilor a fost posibila prin sumele care provin din inscrierile in DDB si din cumpararea de bilete la meciurile de acasa. [...]

Am trecut de 14.500 de membri DDB. Avem cea mai mare Comunitate Socios din Estul Europei. NU NE OPRIM! In ritmul acesta, obiectivul nostru de a depasi 20.000 de membri pana la sfarsitul anului, este usor de realizat. [...]

Am incheiat o intelegere cu producatorul auto japonez Suzuki si vom oferi la fiecare sold, prin tragere la sorti, cate un autoturism Suzuki Swift, in valoare de 11.400 de euro. Avem trei sold out-uri consecutive pe Arena Nationala si unul pe stadionul Dinamo. Cu meciul de astazi, vom ajunge la 235.000 de bilete vandute de la inceputul anului", au notat reprezentantii DDB intr-un comunicat.

