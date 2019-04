"Doamne Fereste, dormea pe el!" Gigi Becali a DISTRUS un jucator dupa victoria cu Astra! Ce a spus despre SCANDALUL sms-ului

Gigi Becali a criticat defensiva in ciuda victoriei cu Astra, fiind suparat dupa ce adversara a ratat o ocazie uriasa pe finalul partidei.

"Echipa din seara asta a fost foarte slaba, e posibil sa luam titlul ca vrea Dumnezeu. Noi avem o echipa foarte slaba, subtire, periculoasa in ofensiva, dar slaba. Rateaza ala din 7 metri. Am avut 3 penalty-uri clare, asa i-a spus Ion Craciunescu lui MM Stoica. Si noi suntem slabi, dar in fiecare meci avem cate un 11 metri nedat. Suntem slabi in aparare, dar noi trebuia sa avem 2 sau 3 la 0.



Zici ca doarme din picioare, Cristea, in primele 2 meciuri ziceam cat am castigat cu el, acum doarme. Filip doarme si el, Nedelcu doarme si el, uitati-va la faza aia cum doarme. Nu stiu daca era omul lui Nedelcu.



Noi meritam sa castigam astazi? Niciodata. Din moment ce in minutul 92 da cu capul din 6 metri pe langa, Alibec rateaza singur cu portarul. Avem un jucator de geniu, Man, pasa aia face cat 7 goluri, n-a pierdut mingea deloc. Sper sa isi revina si apararea.



Astra isi da viata cu CFR Cluj, sa vedeti. Are dreptate Dan Petrescu (ironie). Are dreptate Alibec, au 5 puncte in fata, sa-si vada de treaba lor.



Avem sanse si daca CFR castiga maine cu Viitorul, pot sa piarda cu Astra si Craiova. In mod normal, Dan Petrescu o sa joace la egal. Face ca noi cu Iasiul? Daca esti campion, de ce mai tragi? Egalul pentru ei e bun. Eu asa cred ca o sa joace in toate celelalte 3 meciuri ramase.



Selectia e proasta la jucatori, nu la numar. Planici mi-a placut foarte mult astazi, Cristea, Doamne Fereste, parca doarme pe acolo. I-a dat-o lui Alibec si apoi tot el i-a luat-o" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

"Nu dau SMS-uri"

Becali a negat ca i-ar fi trimis mesaj lui Coman la egalul cu Viitorul.

"Nu dau SMS-uri, eu doar vorbesc, si mai ales lui Coman. Nu imi place sa trimis SMS. Cine imi da, sa stie, eu nu-l citesc si l-am sters. Asa primeam multe si pe WhatsApp si l-am inchis. Vrei sa imi spui 'Hristos a inviat', suna-ma si spune-mi. Cum sa-i dau eu mesaj lui Coman? Eu spun ca nu dau SMS-uri. E posibil ca din ce am inteles Coman a aratat un mesaj la echipa si ei sa fi crezut ca e de la mine. E posibil, o sa-l intreb" a mai spus Becali.