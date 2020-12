BREAKING NEWS | SE RIDICA STADIONUL DINAMO! Dinamovistii s-au dus la prim-ministrul Orban: "E o garantie, se face!"

Unul dintre marile visuri ale fanilor dinamovisti e aproape sa se implineasca!

O delegatie a fostilor jucatori a participat azi la o intalnire cu prim-ministrul Ludovic Orban. Premierul i-a asigurat ca arena din Stefan cel Mare va fi construita. La intrunire au participat atat reprezentanti ai Guvernului, cat si glorii ale lui Dinamo: Ion Marin, Prunea, Ionel Augustin, Claudiu Niculescu sau Marius Niculae.



"In momentul acesta, se poate vorbi de o certitudine. Stadionul, in orice situatie, se va face, asa ne-a spus primul-ministru. E la curent cu absolut tot ce se intampla la Dinamo. Ne-a zis sa nu mai intrebam de stadion, ca se face 100% in cel mai scurt timp. Ingrijoreaza toata situatia clubului, preocupa pe toata lumea. Vom discuta si alte aspecte. Avem asigurari de la primul ministru ca se face stadionul. Se va rezolva in termenii legali. Important e ca in acest moment suporterii sa inteleaga ca acest stadion se va face, de aia ne-a si invitat.

Cand se va termina auditul si se vor vedea documentele de la Clubul Sportiv, procedurile vor urma in cel mai scurt timp. Toata lumea e ingrijorata de situatia clubului Dinamo. Ministrul Vela stie ce inseamna Dinamo. E la curent si el cu tot. Nu se gandea nimeni ca vor fi atatea probleme la Dinamo cand au venit spaniolii", a dezvaluit Florin Prunea.