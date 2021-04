Mario Nicolae a raspuns atacurilor: "Sunt foarte multe minciuni. Jucatorilor le este scarba!" Ce spune managerul sportiv a lui Dinamo despre situatia actuala a clubului

Mario Nicolae le-a raspuns contestatarilor care i-au criticat campania de transferuri si situatia financiara de la Dinamo.

Managerul sportiv al lui Dinamo, Mario Nicolae este extrem de contestat si a fost tinta multor oameni din fotbal pentru ca a adus jucatori ce nu s-au impus in Stefan cel Mare, dar si din cauza situatiei financiare a 'cainilor'.

Nicolae a raspuns atacurilor si reprosurilor facute la adresa lui si declara ca oameni incearca sa se foloseasca de el pentru a crea tensiuni la echipa.

Mario Nicolae crede ca este cel mai apropiat om al vestiarului din ultima perioada si spune ca noul transfer a lui Dinamo, Akpala nu a venit direct accidentat la club, ci s-a accidentat pentru Dinamo.

“Nu mai inteleg nimic. Sunt foarte multe minciuni, mizerii. Jucatorilor le este scarba. Trebuie sa fii rau-intentionat sa scrii ca eu fac echipa. Cred ca multi se folosesc de mine sa distruga si sa faca agitatie la echipa. Jucatorii imi spun ca sunt scarbiti de toate atacurile. Din prima zi am avut o reactie extraordinara cu vestiarul.

Dinamo n-a mai avut un om de ani de zile care sa fie atat de apropiat de vestiar. Daca nu curge apa la Saftica, tot Mario Nicolae va fi de vina. Simt presiunea, tot ceea ce se intampla negativ la Dinamo, eu sunt sunt de vina, chiar daca nu am niciun amestec

Inclusiv cand vorbim despre transferuri. Am auzit atat de multe: «Mario Nicolae face ce vrea la Dinamo! Mario Nicolae are drept de semnatura! Mario Nicolae plateste angajatii. El decide tot». Maine-poimaine o sa aud ca eu sunt in spatele lui Cortacero", a declarat Mario Nicolae pentru Fanatik.

Nicolae a vorbit si despre controversatul transfer a lui Akpala, care s-a accidentat la debutul in tricoul lui Dinamo.

"E tragi-comica situatia. Uite, de exemplu Gigi Multescu a incercat sa spuna la tv, dar nu a fost lasat, ca el l-a adus pe Akpala, ca nu a fost vreo problema cu jucatorul. Eu o spun pentru a nu stiu cata oara. Akpala nu avea 15 kg in plus, nu avea 8 kg in plus, daca avea 3 kg era mult si era o normalitate pentru un jucator care nu a mai evoluat de atata timp.

Nu a venit accidentat, semi-ruptura tendonului ahilian nu a venit pe fondul nepregatirii fizice. Akapala cand a intrat a fost super ok, a sarit la cap si a aterizat pe piciorul unui adversar si atunci a avut o problema la glezna si lumea vedea ca schioapata. Si au inceput toti specialistii: «A venit accidentat!», «Iata cum a venit Akpala!»", a mai adaugat managerul sportiv a lui Dinamo.

Mario Nicolae le-a raspunsi contestatarilor care il critica pe oficialul lui Dinamo pentru ca nu a fost niciodata fotbalist si urmareste doar sa castige de pe urma echipei.

"Eu cred ca multi se folosesc de mine pentru ca n-au in cine sa dea. In club in cine sa dea? In femeia de serviciu? Ca nu e nimeni. Pe unde-l prindem, pac, ii dam la temelie! N-am nimic cu Florin Prunea, sa vina si sa spuna ce are cu mine.

Trebuia sa fiu jucator de fotbal sa fiu sportiv? Astea-s niste complexe ale unora. Niste oameni frustrati. Noi, ca societate, promovam mizeria daca ii spui unuia ca nu are fata sa ajunga intr-un club de fotbal pentru ca nu a fost niciodata fotbalist.

Sunt foarte multi oameni care au facut istorie in fotbal, in posturi de conducere si nu au fost fotbalisti la viata lor. Nu am vazut atata rautate in viata mea. Eu am venit cu sufletul curat sa ajut Dinamo. Nu pentru bani, nu pentru faima. Am fost o prezenta discreta.

Mi-am asumat acest rol la Dinamo pentru ca nu era nimeni care sa vorbeasca. Daca aveam ca la Youtube, sa iau bani de fiecare data cand sunt amintit intr-un articol chiar eram foarte bine. Eu va zic: jucatorii sunt toti de partea mea", a incheiat Mario Nicolae.

Nicolae este managerul sportiv al lui Dinamo din ianuarie si este omul care s-a ocupat cu transferurile din aceasta iarna. "Cainii rosii" sunt intr-o situatie dificila si se afla pe penultima pozitie in Liga 1.