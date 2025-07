Shkendija s-a calificat în turul 2 preliminar din Liga Campionilor după ce a avut nevoie de prelungiri contra galezilor de la The New Saints (2-1, la general). De partea cealaltă, FCSB a avut emoții serioase contra lui Inter Escaldes și, în ciuda returului din Andorra pierdut (1-2), campioana României a obținut calificarea cu 4-3 la general.



Presa din Macedonia de Nord remarcă atmosfera neplăcută de la FCSB înaintea dublei cu Shkendija

Presa din Macedonia de Nord remarcă înaintea jocului tur un factor care poate fi benefic pentru Shkendija - atmosfera neplăcută de la FCSB și criticile patronului Gigi Becali la adresa mai multor jucători ai campioanei.



"Haos la FCSB după rușinea din Andorra. Patronul Gigi Becali anunță că e gata să renunțe la mai mulți jucători", a titrat publicația SportSport.



"Presa din România a criticat dur prestația lui FCSB din Andorra, după 1-2 contra lui Inter Escaldes. Doar datorită victoriei cu 3-1 din tur a reușit echipa controversatului Gigi Becali să se califice în runda următoare și să aibă acum programată dubla cu campioana noastră.



Becali este extrem de dezamăgit de rezultatul rușinos și a anunțat că e gata să renunțe la unii jucători din echipă, cum ar fi Marius Ștefănescu.



Cu siguranță că atmosfera rea din cadrul echipei este o veste bună pentru Shkendija în aceste două meciuri de Champions League care urmează", mai scriu nord-macedonenii.

Jeton Bekjiri, antrenor Shkendija: "Cred că ne va fi mai simplu să jucăm împotriva lui FCSB decât împotriva lui TNS"

După dubla cu The New Saints, Jeton Bekjiri (43 de ani), antrenorul care o pregătește pe Shkendija din ianuarie 2024, s-a arătat satisfăcut doar de calificare, dar a pus prestația mai slabă a echipei sale și pe seama căldurii.



"Jocul nu a fost la nivelul pe care ni l-am fi dorit. Am reușit să avem o mulțime de ocazii, însă am fructificat doar una. Nu am reușit să încheiem meciul în 90 de minute, dar trebuie să luăm în calcul și căldura, care a făcut partida mai dificilă. Până la urmă, sunt mulțumit că ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a ne califica", a spus Jeton Bekjiri, potrivit Ekipa.

Antrenorul formației cu 5 titluri în Macedonia de Nord a făcut o scurtă caracterizare și lui FCSB, care a tremurat serios în Andorra.



"Steaua (n.r - FCSB) este un adversar puternic, cu o mare tradiție. Îi vom respecta, dar consider că putem obține un rezultat pozitiv contra lor cu o prestație bună. Cred că împotriva unui astfel de adversar ne va fi mai simplu să jucăm decât ne-a fost împotriva lui TNS.



Suntem campioana Macedoniei și vom face tot ce putem pentru a arăta cel mai bun fotbal pe scena internațională", a mai spus Jeton Bekjiri.