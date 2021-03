Revenire importanta la Dinamo dupa scandalul provocat de Gueye! Cine este fotbalistul care ar putea intra pe teren in meciul cu FC Arges

Dinamo se afla pe locul 13 in Liga 1, pozitie ce ar duce echipa la meci de baraj pentru ramanerea in Liga 1 la finalul sezonului.

Forma slaba a "cainilor" se datoreaza si absentei unui titular incontestabil, Adam Nemec, iar atacantul e aproape de revenirea pe teren dupa accidentarea din meciul de Cupa impotriva lui FCSB.

"Se pregatesc pe teren atat el, cat si Blejdea. Sa vedem daca vreunul dintre ei poate sa intre in calcule pentru etapa de luni, cu FC Arges. Dar apoi, sigur sunt valizi pentru meciul cu Poli Iasi", au transmis dinamovistii.

Blejdea nu a mai jucat dupa primele doua etape din 2021, a suferit o ruptura musculara, a facut si un control medical amanuntit la Istanbul, din cauza unor dureri la coloana. Insa, din pacate pentru dinamovisti, Steliano Filip si Janusz Gol au probleme medicale si ar putea lipsi in urmatorul meci al echipei.

Dinamo va intalni in urmatoarea etapa pe FC Arges, cea mai in forma echipa din Liga 1, care are 4 victorii in ultimele 5 etape si spera sa prinda playoff-ul, iar echipa din Stefan cel Mare nu a mai simtit gustul victoriei din ianuarie, cand au invins la Arad pe UTA, cu 1-0.