Magaye Gueye, INTERZIS la Dinamo! Mesajul jucatorilor lui Gane dupa ce francezul a fost depistat pozitiv la cocaina

Magaye Gueye a fost depistat dopat la testul realizat la finalul meciului din Cupa Romaniei dintre Dinamo si FCSB.

Fotbalistul in varsta de 30 de ani a fost depistat pozitiv la cocaina, iar coechipierii sai din Stefan cel Mare au anuntat ca nu mai vor sa-l vada la baza clubului de la Saftica.

Potrivit GSP, Gueye nu si-a cerut scuze in fata colegilor sai, iar dinamovistii vor ca atacantul sa nu se mai prezinte la antrenamente.

Scandalul in care a fost implicat acum francezul nu este primul, la inceputul acestui an Gueye fiind filmat in timpul unei petreceri private, in timp ce folosea cuvinte jignitoare la adresa conducerii din Stefan cel Mare.

Magaye Gueye a adunat 18 aparitii in tricoul lui Dinamo, reusind 3 goluri.