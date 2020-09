Reactia vehementa a lui Ciprian Marica fata de conditiile de la Dinamo! "Acest New Dinamo este catastrofal!" Ce spune despre spanioli

Ciprin Marica este dezamagit de modul cum arata clubul Dinamo acum.

Chiar daca nu este multumit de modul cum functioneaza echipa in prezent, el este unul dintre oamenii care are incredere in noii investitori spanioli. Fostul international roman a fost crescut in academia din Stefan ce Mare, iar acum recunoste ca centrul de copii si juniori de la Dinamo nu este capabil sa scoata tinere talente.

"Acest New Dinamo, care a fost vandut in ultimii ani, s-a dovedit catastrofal. Dinamo a pierdut performantele de la centrul de copii si juniori.

Juniorii se antreneaza in conditii proaste, echipa a doua s-a desfiintat. Cred ca acum e greu sa marsezi pe tineri. Dinamo are doar sansa sa aduca jucatori peste nivelul Ligii 1, de afara. Inteleg ca vor aduce 6-7 jucatori din afara, peste nivelul de aici. Vor avea nevoie de timp sa se acomodeze si sa se integreze", a decarat Marica pentru DigiSport.

Fostul jucator de la Dinamo este entuziasmat de noua conducere de la la echipa si are incredere in Pablo Cortacero.

"Tind să le acord încredere acestor spanioli care vin să investească în țara noastră. Trist e că niciun om potent financiar din România nu a investit la Dinamo. Sportul e la pământ în România, asta din cauza legilor de aici.

Faptul că se implică niște spanioli trebuie să ne dea de gândit. Ce se întâmplă dacă spaniolilor li se întâmplă ceva? Iar ajunge Dinamo aproape de faliment? Înțeleg că ei vin cu o echipă de management din Spania. Vor să facă echipa a doua din nou, să acorde interes centrului de copii și juniori", a aspus actualul finantator de la Farul.