OFICIAL | Dinamo a anuntat transferul lui Isma Lopez! Fostul jucator al lui Bilbao vine sub comanda lui Contra

Spaniolii de la Dinamo au mai facut un transfer importat in aceasta perioada.

'Cainii' au confirmat transferul lui Isma Lopez de la CD Tenerife, echipa din a doua liga din Spania. Fundasul vine in Romania in cursul zilei de astazi si va incepe pregatirea sub comanda lui Cosmin Contra.

"Ismael Lopez Blanco la Dinamo Bucuresti

FC Dinamo Bucuresti si Club Deportivo Tenerife au ajuns la acord pentru transferul fotbalistului spaniol Ismael Lopez Blanco la clubul din Stefan cel Mare.

Ismael Lopez Blanco urmeaza sa soseasca la Bucuresti pentru a efectua testele medicale si pentru a semna contractul cu clubul nostru, a anuntat directorul sportiv Rufo Collado pentru www.fcdinamo.ro", se arata in comunicatul clubului.

Isma Lopez a mai jucat la echipe precum Athletic Bilbao, Sporting Gijon si Omonia Nikosia. Cota de piata a fundasului este de 475 000 de euro conform Transfermarkt.