Urmarim si comentam impreuna DINAMO - FC VOLUNTARI, meci din etapa a 11-a a Ligii 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Echipele de start

Dinamo: Piscitelli - Ciobotariu, Puljic, Popescu, Corbu - Filip, Mrzljak - Sorescu, Nistor, Moldoveanu - Montini

Rezerve: Straton, Moura, Klimavicius, Rauta, Bru, Neicutescu, Grigore

Voluntari: Mitrev - Costin, Achim, Balaur, Vlad - Capatina, Gorobsov, Laidouni - Gheorghe, Tira, Ebralidze

Rezerve: Matan, Leasa, Kocic, Julio Rodriguez, Nica, Rimniceanu

Dinamo - FC Voluntari, ora 20:30, este meciul care deschide etapa a 11-a in Liga 1.

Dinamo a pierdut ultimul meci de campionat, partida cu Astra, dar s-a calificat in optimile Cupei dupa ce a trecut de UTA. Dinamo se afla pe locul 10 in clasament, cu 10 puncte, iar in cazul unei victorii poate urca pana pe locul 7.

Voluntari, pe de alta parte, se afla intr-o situatie critica. Echipa lui Bergodi este ultima in Liga 1, cu doar 5 puncte stranse in primele 10 etape.