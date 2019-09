FABULOS! Au adus TROFEUL CHAMPIONS LEAGUE la evenimentul de lansare FIFA 20 la Bucuresti!!! De azi poti sa joci FIFA cu FCSB, CFR, Dinamo, Craiova sau Viitorul

FIFA 20 s-a lansat oficial azi la Bucuresti.

E prima editie a seriei in care fanii vor putea folosi echipe din Liga 1! FCSB, CFR, Dinamo, Craiova, Viitorul si restul echipelor din Romania se vor lupta si pe simulator la fel ca in viata reala!

Pentru a marca evenimentul, EA Sports Romania le-a facut o surpriza celor prezenti la ceremonia de lansare FIFA 20. A adus la Bucuresti trofeul ORIGINAL Champions League!

Ovidiu 'Ovvy' Patrascu, vicecampion Mondial la FIFA, pentru www.sport.ro: "E cel mai mare lucru care se putea intampla la noi, din punctul de vedere al gamingului. Orice copil care e fan al fotbalului probabil ca este entuziasmat la maximum de aceasta veste. Clipul facut de EA Sports cu golurile din realitate si cu golurile recreate in joc mi s-a parut senzational, a iesit foarte bine. Asteptam cativa jucatori in team of the season. De la CFR cred ca o sa avem cativa jucatori la in-form, poate si de la FCSB.

Vom avea o multime de jucatori cu rating pana in 75, probabil multi intre 72 si 75. Vad multi de la CFR in zona aia. Nu stiu daca vom avea vreo echipa cu 4 stele. Ar fi super sa ajunga CFR in Champions League, poate vor fi ei de 4 stele. 100% voi face o cariera cu o echipa din Romania, probabil cu Universitatea Craiova, sunt din Craiova. FIFA 20 e mult mai rafinat, au fost scoase lucrurile nerealiste. Acum, jocul e mult mai realiste, exista un echilibru intre suturi de la distanta, centrari si asa mai departe. S-a incercat sa se ajunga la un echilibru!"