Dinamo - GOG Gudme 35-28 | Dinamo defileaza in Liga Campionilor si urca pe prima pozitie in grupa! "Ne asteptam la un meci foarte greu"

Dinamo a castigat la scor meciul cu vicecampioana Danemarcei, GOG Gudme. Romanii s-au impus cu scorul de 35-28 in a treia etapa a grupelor Ligii Campionilor.

Dinamovistii se asteptau la un meci mult mai greu impotriva danezilor, insa jocul bun si constanta le-a adus victoria fara prea mari probleme.

"Am mai avut partide bune, dar acum am jucat constant bine pe toata durata partidei. Felicit baietii pentru mobilizare si pentru efortul depus. Suporterii au fost din nou extraordinari, fac parte din familia noastra si alaturi de ei reusim aceste partide grozave", a spus antrenorul Constantin Stefan la finalul partidei.

Dinamo si-a dominat adversarul pe tot parcursul jocului:

"I-am disecat pe posturi si am ajuns la concluzia ca trebuie sa anihilam contraatacurile si repunerile rapide de la centrul terenului. Asta am facut. Ne-am repliat excelent, apararea a fost la inaltime, ajutata de Sajed in zi mare!", a mai spus antrenorul.

Pentru Dinamovisti urmeaza meciul contra celor de la Chekhovskiye, campioana Rusiei:

"Mergem in Rusia sa castigam pe 12 octombrie. Trebuie sa ii analizam bine, sa le descoperim punctele slabe. Victoriile aduc victorii si vreau sa ne pastram cat mai mult perioada de invincibilitate", a incheiat Constantin Stefan.

"Am muncit foarte mult pentru victorie, i-am analizat video, erau foarte buni in faza de atac, dar cred ca am controlat meciul de la un capat la altul. Nu trebuie sa ne bucuram prea tare, mai avem mult de munca, fiecare meci e foarte important. Cred ca meritam toate felicitarile", a spus Kamel Alouini, centru Dinamo.