DINAMO - VOLUNTARI | Dan Nistor a bagat spaima in adversari! "Era bine pentru noi daca nu juca. Are nebuneala in teren"

Dinamo - Voluntari va deschide runda a 11-a din Liga 1 in aceasta seara la 20:30.

Ioan Andone, antrenorul celor de la Voluntari, a vorbit despre meciul pe care echipa sa il va juca in deplasare la Dinamo.

Principalul pericol in opinia lui Andone este Dan Nistor, jucator pe care il cunoaste foarte bine din perioada in care l-a antrenat la Dinamo si spune ca este un adevarat lider:

"Era bine pentru noi daca nu juca Nistor. El are mai multe calitati bune decat cele proaste. Aveam mari probleme cu el. Totusi, cand eram la Dinamo, n-a existat meci in care sa nu alerge 11 km. Are nebuneala in teren, dar nu face rau ce face. Am avut mari discutii cu el despre acest presing avansat pe care il face", a spus Ioan Andone la Telekom.

Meciul este in aceasta seara la ora 20:30 si cu o victorie Dinamo se poate apropia la doar doua puncte de play-off. De partea cealalta, Voluntari se afla pe ultima pozitie in clasament avand cel mai slab atac si cea mai slaba aparare cu doar 7 goluri marcate si 23 primite.