Fotbalistul adus în vară din Elveția nu a reușit să se impună în Giulești și a intrat recent într-un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, motiv pentru care a fost scos din lot și anunțat să își caute echipă.



Dinamo transferă de la rivală: „Sută la sută e o opţiune!"



Deși nu a confirmat la Rapid, Baroan ar putea rămâne în Superliga. Atacantul este pe placul lui Zeljko Kopic, actualul antrenor al lui Dinamo, care a mai lucrat cu el în trecut, la Botev Plovdiv, și îl cunoaște foarte bine.



Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a confirmat că Baroan este o variantă reală pentru club și că dorința lui Kopic este clară.



"Pentru Kopic sută la sută e opţiune. Nu ştim care-s condiţiile. Nu ştim ce-şi doreşte Baroan, a venit în campionatul din România pentru a se relansa, probabil. Nu este exclusă variantă. Pentru Kopic este o variantă, îi ştie stilul", a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Antoine Baroan a evoluat în 15 meciuri pentru Rapid în toate competițiile, a adunat 622 de minute și a reușit două goluri și o pasă decisivă. Atacantul francez mai are contract cu Rapid până în vara lui 2028, iar cota sa de piață este de 600.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

