După 21 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat 31 de puncte, cu opt victorii și șapte remize, la care s-au adăugat și șase înfrângeri.



FCSB se află la nouă lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova și la doar două puncte de Oțelul Galați, care ocupă ultima poziție în zona de play-off.



Gigi Becali, fără ocolișuri: ”10 milioane aș da pe el! E fotbalist de rang înalt”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a făcut un top 3 fotbaliști de la FCSB: David Miculescu, Darius Olaru și Daniel Bîrligea. Pe primul l-a descris drept un ”fotbalist de rang înalt”.



Mai mult, Becali a sugerat că, dacă ar fi fost finanțatorul unui club din străinătate, ar fi plătit nu mai puțin de 10 milioane de euro pentru serviciile unui fotbalist precum Miculescu.



”Nu știu dacă e produs de vândut. Eu, dacă sunt o echipă din străinătate, iau doi jucători, dar primul pe care-l iau și dau pe el și 10 milioane este David Miculescu.



Fotbalist, câștigă dueluri, e fotbalist de rang înalt. După e Olaru, după e Bîrligea”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

