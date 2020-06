Dinamo si spaniolii, sezonul 2! Ionut Negoita, reactie de ultima ora dupa ce investitorii nu au respectat termenul si nu au bagat banii: "Am primit mesaje ca vin banii!"

Banii investitorilor spanioli nu au intrat inca in conturile lui Dinamo, insa "cainii" inca asteapta minunea.

Spaniolii aveau termen pana vinerea trecuta sa transfere banii in conturile lui Dinamo, iar Ionut Negoita a prelungit termenul pana saptamana aceasta. Cu toate astea, banii nu au intrat nici acum, iar suporterii 'cainilor' se indoiesc ca spaniolii se vor tine de cuvant, iar cel mai probabil afacerea se va incheia ca si precedenta, cu un esec.

Ionut Negoita, patronul lui Dinamo a vorbit inca o data despre situatia clubului, dar si despre negocierile avute cu spaniolii si suporterii din DDB.

"Nu au intrat banii nici astazi, din pacate. Nu stiu cat dureaza ordinul de plata, in ceea ce ne priveste am facut tot, inclusiv contractul de garantie, trebuia pana pe data de 5, ni s-a spus ca a durat mai mult decat se asteptau ei, au trecut luni, marti, miercuri, nimic.

Contractul de la Liga era garantat cu drepturile TV din vara. Am avut ieri o intalnire cu suporterii, le-am spus despre ce e vorba, le-am spus sa fie pregatiti. Stiau de discutii si negocieri, le-am spus ca in cazul in care oamenii nu realizeaza ce au promis trebuie sa isi asume preluarea lui Dinamo.

Am primit mesaje ca vin banii, tot felul de discutii, nu stiu cat de reale sunt, ramane de vazut. Dansii au zis ca pot face o scrisoare de garantie de 10 mil de euro, inca nu am vazut-o. Acesta era primul pas, nu era vorba de tranzactie, ci de a rezolva problemele clubului din acest moment si salariile jucatorilor.

Se platesc taxele la stat si salariile jucatorilor cu banii veniti din drepturile TV. S-ar veni la zi cu platile care erau de facut. Daca nu vin banii, suporterii sunt pregatiti sa intervina cum au facut de fiecare data.

Eu le-am spus suporterilor ca vreau sa le dau toate actiunile, in schimb ei ezita, ca vor sa mai creasca in programul socios, vor sa ia pe parti.

Asteptam un semn din partea spaniolilor, inca speram la o minune, daca nu, sa rezolve suporterii si eu sper sa se hotarasca sa ia tot pachetul de la mine", a declarat Ionut Negoita la Digi Sport.