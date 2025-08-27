Farul Constanţa a fost învinsă de echipa lituaniană FC Gintra, cu scorul de 2-1 (0-0), la Siauliai, în semifinalele Grupei C din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal feminin.

Ioana Stancu (63) a marcat golul campioanei României, în timp ce pentru baltice au punctat braziliencele Laura Spenazzatto (55) şi Lidiane Ribeiro (83), ultima după o mare greşeală a experimentatei Ana Maria Stanciu.

Farul a aliniat echipa: Lilian Onyango Awuor - Ioana Stancu, Antonia Bratu, Ana Maria Stanciu, Enez Mango (căpitan) - Florentina Istrate (Denysa Andreea Pânzariu, 90), Nikoleta Boiceva, Maria Cristea (Cristina Botojel, 64) - Ioana Bălăceanu, Estelle Gnaly (Dimitra Ivanova, 64), Claudia Chiper.

În celălalt meci al grupei, Vorskla Poltava (Ucraina) a surclasat-o pe FC Lancihuti (Georgia) cu 5-0.

Farul va juca sâmbătă, de la ora 11:00, cu FC Lancihuti, pentru calificarea în primul tur al competiţiei Europa Cup.

