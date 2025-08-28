După ce a câștigat două titluri cu FCSB, o Supercupă și a impresionat alături de roș-albaștri în Europa League, Alex Băluță nu a mai fost inclus în planurile patronului de la FCSB pentru acest sezon.

Alex Băluță, salariu uriaș la L.A. FC

După o perioadă scurtă în care a fost liber de contract, Alex Băluță a semnat în MLS, cu L.A. FC. Dacă la gruparea patronată de Gigi Becali, fotbalistul încasa lunar 20.000 de euro, în America, Băluță va câștiga 30.000 de euro, conform IamSport. Eșalonat, acest lucru înseamnă că în fiecare săptămână, lui Băluță, îi intră în conturi 7.500 de euro.

În comparație cu Heung-min Son, Alex Băluță câștigă o sumă modică. Sud-coreeanul încasează 11.000.000 de euro pe sezon, de 30 de ori mai mulți decât jucătorul român. Totuși, suma pe care o va câștiga fostul jucător de la FCSB este comparabilă cu cea pe care o încasează campionul mondial francez, Hugo Lloris, 11.500 de euro pe săptămână.