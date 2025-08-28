Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge în Turcia și e gata să semneze

Ovidiu Neacșu
Ianis Hagi e gata să semneze, după ce mutarea s-a în Turcia a picat.

Ianis Hagi s-a despărțit în această vară de Rangers, dar nu s-a grăbit să își găsească o nouă echipă.

Jucătorul român a avut o ofertă clară din Turcia, de la Fatih Karagumruk, dar în cele din urmă nu s-a ajuns la o înțelegere între cele două părți.

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi

Jucătorul român este foarte aproape să semneze cu Maccabi Tel Aviv, formație cu care s-a înțeles, conform presei din Israel.

Echipa din Israel vrea să își betoneze zona ofensivă, iar calitățile pe care le care jucătorul naționalei României sunt considerate ideale de către Maccabi Tel Aviv.

Maccabi Tel Aviv este campioana din sezonul trecut din Israel și joacă joi pentru calificarea în grupele Europa League, după victoria cu 3-1 în fața lui Dinamo Kiev.

Jucătorul român a avut cinci goluri și șapte pase decisive în 32 de meciuri jucate în sezonul trecut pentru Rangers.

1,5 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

