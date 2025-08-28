Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge în Turcia și e gata să semneze

Ianis Hagi s-a despărțit în această vară de Rangers, dar nu s-a grăbit să își găsească o nouă echipă.

Jucătorul român a avut o ofertă clară din Turcia, de la Fatih Karagumruk, dar în cele din urmă nu s-a ajuns la o înțelegere între cele două părți.

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi

Jucătorul român este foarte aproape să semneze cu Maccabi Tel Aviv, formație cu care s-a înțeles, conform presei din Israel.

Echipa din Israel vrea să își betoneze zona ofensivă, iar calitățile pe care le care jucătorul naționalei României sunt considerate ideale de către Maccabi Tel Aviv.

