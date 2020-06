Dinamo asteapta banii de la spanioli: "Se fac pasi repezi si concreti pentru preluarea clubului!" Florin Prunea, noi dezvaluiri despre negocieri

Negocierile dintre Dinamo si investitorii spanioli au avansat, iar clubul a inregistrat o cesiune la LPF.

Florin Prunea, presedintele clubului din Stefan cel Mare, spune ca nu stie despre nicio cesiune inregistrata la LPF, insa din iformatiile lui, se fac pasi 'repezi si concreti' pentru tranzactionarea clubului.

"Sunt chestii uzuale care se practica in fotbalul romanesc, sunt chestii legale. Ar fi bine sa fie asa. Eu nu stiu despre o asemenea scrisoare. Justin stie mai bine, dar din ce stiu eu, se fac pasi destul de repezi si concreti pentru preluarea clubului de catre noul investitor", a spus Florin Prunea la PRO X.

Secretarul general al LPF l-a completat pe Florin Prunea si spune ca cesiunea a fost inregistrata, insa pana in acest moment intrarea banilor in contul lui Dinamo nu i-a fost confirmata:

"Da, exista o cesiune inregistrata la LPF vineri, insa pana la acest moment nu am primit nicio confirmare din partea clubului ca ar fi intrat acea suma de bani (500.000 de euro). Ieri am avut o discutie cu Bogdan Balanescu si mi-a infirmat intrarea banilor pana in acel moment. Poate astazi s-a intamplat ceva", a spus Justin Stefan la PRO X.