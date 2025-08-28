Președintele Cristi Balaj a prezentat situația la zi și se apără în fața criticilor, invocând ghinionul fără precedent care a lovit echipa din Gruia.



Andrea Mandorlini este forțat să improvizeze un prim "11" pentru meciul de joi seară, în condițiile în care nu se poate baza pe o listă lungă de jucători importanți. Printre absenți se numără fotbaliști esențiali, de la apărători la mijlocași.



"Ca să poți întoarce scorul ăsta, trebuie să ai și toți jucătorii valizi. Este greu să faci un miracol", a transmis Cristi Balaj, potrivit Fanatik, enumerând apoi problemele medicale: "Am avut întâmplările din Suedia, cu Sheriff care a rămas la urgență, cu Keita care are ruptură musculară, fără Muhar, fără Kamara, fără Simao".



Unul dintre cele mai complicate cazuri este cel al lui Sheriff Sinyan. Stoperul a rămas internat de urgență în Suedia după meciul tur și a fost la un pas de operație. "A avut norocul că medicul a nimerit tulpina pe care a avut-o prin tratamentul cu antibiotice perfuzabile, altfel risca o intervenție chirurgicală. Acum e ok, dar nu e apt de joc", a explicat președintele clubului.



Balaj: "Ce vină avem noi?"



Conducătorul ardelenilor consideră că valul de critici la adresa transferurilor și a staff-ului tehnic este nejustificat, punând rezultatele slabe pe seama accidentărilor. Balaj susține că lotul actual este superior celui de anul trecut, dar ghinionul a jucat un rol decisiv.



"Ce vină are conducerea sau antrenorii în momentul în care Kamara are fractură la gleznă, Muhar ruptură la tendon, Simao are probleme la genunchi, Keita ruptură... noi am făcut o echipă mai bună decât cea din sezonul precedent. Ce puteam să facem noi să nu-și rupă Kamara piciorul?", a mai spus oficialul clujean.

