"Jucatorii sunt nemultumiti! Cineva trebuie sa faca ceva!" Cum vor arata meciurile lui Dinamo in urmatoarea perioada

Banii din Spania pentru Dinamo nu au ajuns.

Robert Thomas, reprezentantul DDB, a vorbit in aceasta seara despre investitorii din Spania, care nu au trimis banii. Acesta a spus ca scenariul se repeta si ca, cel mai probabil, aceasta varianta despre care s-a tot vorbit in ultimele zile, va cadea.

"Toata lumea a asteptat cu entuziasm sa se intample, dar nu au intrat acei bani. Aceste 2 episoade cu spaniolii investitori la Dinamo seamana si se repeta la un interval foarte scurt. Dintr-o data, in acelasi timp, sunt 2 grupuri de spanioli care seamana intre ele. La inceput omul din spate este tinut secret, nu stim cine este, apoi avem un dinamovist in Romania care mijloceste tranzactia - lucru care da bine pentru suporteri - si in fiecare caz este implicat si cate un nume mare din lumea fotbalului din Spania.

In ambele cazuri sunt asteptati banii si nu mai ajung. Daca ar fi plecat cineva cu o bicicleta din Madrid spre Bucuresti si tot ar fi ajuns pana acum de cand s-a discutat si a fost semnat un acord. Data scadenta pentru acordul de acum era 5 iunie, a cazut acordul pentru 5 iunie, si apoi am tot auzit ca luni intra bani, marti intra bani si nu au intrat", a declarat Robert Thomas la Digi Sport.

In ceea ce priveste situatia de la echipa si faptul ca fotbalistii sunt nemultumiti din cauza ca nu si-au mai primit salariile de luni de zile, reprezentantul suporterilor dinamovisti a spus ca jucatorii vor primi o parte din bani inainte de meciul cu Chindia.

"Pana pe 5 iunie trebuiau sa intre banii de la spanioli. Ar fi fost timp suficient sa ajunga acesti bani. Acum e o alta problema. Cand au fost primii spanioli implicati in tranzactia asta, pe noi (n.r. suporterii) ne-au tinut in sah si au fost gata sa ne incurce si sa ne trezim cu echipa in Liga a 3-a pentru ca atunci cand trebuia sa facem platile pentru obtinerea licentei, ei au spus «Platim noi, de ce sa plateasca suporterii?»

Nici azi nu au ajuns banii aia si noi am fi trecut de data limita pentru plata licentei si am fi fost retrogradati. Acum e la fel. «Venim noi cu banii!» au spus. Ajungem la meciul cu Chindia, jucatorii sunt nemultumiti pentru ca nu si-au mai luat salariile de luni de zile. Cineva trebuie sa le plateasca salariile.

In momentul asta noi, suporterii, am strans o suma de bani, putem sa acoperim salariile si vrem sa ii platim pentru ca ei sa intre pe teren la meciul cu Chindia cu alta motivatie, vazand nu doar ca suporterii le-au platit salariile din nou, ci le-au si cumparat toate biletele pe un stadion gol", a marturisit Thomas.

De asemenea, suporterii dinamovisti vor putea ajuta clubul cu bani si din vanzarea biletelor la meciul din semifinalele Cupei Romaniei, cu FCSB.

"Imediat ce terminam biletele de la meciul cu Sepsi pentru ca si acelea s-au pus in vanzare, vom pune in vanzare biletele pentru meciul cu FCSB, pe Arena Nationala. Pretul va fi tot de 5 lei. Putem pune la vanzare bilete pentru toate locuri daca se va juca fara spectatori. La meciul cu Chindia am vandut inclusiv bilete la loja. Daca am aduna 50.000 de euro am putea plati restantele la salariile jucatorilor si alte datorii care sunt urgente", a punctat Robert Thomas.

Cu privire la modul in care Dinamo va fi sustinuta la meciurile din perioada urmatoare, in care suporterii nu pot merge la stadion, fanii au pregatit cateva momente speciale.

"Vom avea fondul sonor asigurat, se va auzi peluza pe tot stadionul, cu cantece frumoase, care se vor auzi de la meciul cu Chindia. Veti auzi reactia tribunelor in momentul golurilor si speram ca jucatorii sa mearga spre peluza goala la finalul meciului pentru a-i saluta pe cei care au cumparat bilete. Toti dinamovistii din toate orasele Romaniei si din diaspora vor fi acolo practic prin bannere, pregatite cu mesaje foarte frumoase", a conchis reprezentantul DDB.