Florinel Coman (27 de ani) nu a jucat deloc în acest sezon la Al Gharafa, clubul din Qatar la care a revenit după un împrumut de câteva luni la Cagliari.

După un împrumut de șase luni cu puține realizări la CagliariComan a revenit în această vară la Al Gharafa. A evoluat în câteva partide amicale din cantonament, însă la primele meciuri oficiale din noul sezon, 4-2 cu Umm-Salal și 2-1 cu Al Arabi, nu a fost nici măcar în lot.

Florinel Coman a revenit la antrenamentele lui Al Gharafa. Pedro Martins îl ia din nou în calcul

Motivul oficial pentru absența lui Coman din lotul lui Al Gharafa? O accidentare suferită la antrenamente, după cum a spus antrenorul portughez Pedro Martins, într-un interviu pentru Sport.ro acordat la jumătatea lunii august.

Într-o perioadă în care ferestrele de mercato din aproape toate campionatele se apropie de final, iar Gigi Becali a vorbit despre posibila revenire a lui Coman la FCSB, antrenorul Pedro Martins anunță acum că Florinel este din nou bun de joc.

La conferința de presă de miercuri, în care a prefațat jocul de campionat cu Al Sadd (joi, 20:30), Pedro Martins a anunțat revenirea lui Florinel Coman la antrenamente: "Acum avem mai multe opțiuni în lot", a spus portughezul.

Florinel Coman mai are doi ani de contract cu Al Gharafa. FCSB se află în continuare într-un litigiu cu clubul din Qatar, care nu a achitat suma de transfer pentru mutarea de vara trecută: 5.250.000 de euro.

Gigi Becali l-a sfătuit pe Florinel Coman să rămână la Al Gharafa

Gigi Becali a dezvăluit recent culisele întâlnirii cu Florinel Coman. L-a sfătuit pe jucător să rămână în Qatar, unde ar încasa un salariu dublu față de cel pe care i l-ar putea oferi FCSB în momentul de față.

"Coman a venit la mine acasă. Are niște bani, câteva milioane, și vrea să-i investească. I-am zis să-și vadă de treaba lui, să ia banii de acolo și să lase investițiile. I-am zis să joace fotbal cât mai poate.

D-aia Tănase nu mai joacă... pentru că s-a făcut antreprenor de blocuri. I-am zis lui Coman să tragă tare și să stea acolo, să le ia toți banii. Ia toate cele 4 milioane de acolo și ești om făcut pe viață. Are încă 3 milioane, mai ia 4 și face 7. El nu e d-ăla cu mașini, fițe și figuri.

Când a plecat, l-am întrebat dacă a înțeles. A zis că va trage din dinți. Bine, tată! Eu te iau, îți dau 600-700 de mii. Îți dau ei 1,3-1,4 milioane. Dar eu nu dau! Și atunci să-și vadă de treaba lui, să mai stea acolo doi ani și după să vină la mine încă doi ani", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport, în urmă cu câteva zile.

