După un împrumut de șase luni cu puține realizări la Cagliari, Coman a revenit în această vară la Al Gharafa. A evoluat în câteva partide amicale din cantonament, însă la primele meciuri oficiale din noul sezon, 4-2 cu Umm-Salal și 2-1 cu Al Arabi, nu a fost nici măcar în lot.

Florinel Coman a revenit la antrenamentele lui Al Gharafa. Pedro Martins îl ia din nou în calcul

Motivul oficial pentru absența lui Coman din lotul lui Al Gharafa? O accidentare suferită la antrenamente, după cum a spus antrenorul portughez Pedro Martins, într-un interviu pentru Sport.ro acordat la jumătatea lunii august.

Într-o perioadă în care ferestrele de mercato din aproape toate campionatele se apropie de final, iar Gigi Becali a vorbit despre posibila revenire a lui Coman la FCSB, antrenorul Pedro Martins anunță acum că Florinel este din nou bun de joc.



La conferința de presă de miercuri, în care a prefațat jocul de campionat cu Al Sadd (joi, 20:30), Pedro Martins a anunțat revenirea lui Florinel Coman la antrenamente: "Acum avem mai multe opțiuni în lot", a spus portughezul.

