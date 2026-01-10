Dinamo intră alături de CFR Cluj în lupta pentru semnătura lui Matteo Duțu și are șanse mari să îl aducă.

„Câinii” ar putea pierde în următoarea perioadă unul dintre cei mai importanți jucători, iar Zeljko Kopic vrea să se asigure că va avea un înlocuitor.

Matteo Duțu are șanse mari să semneze cu Dinamo

Fundașul central de la Milan Futuro este dorit de CFR Cluj, dar ar putea ajunge la Dinamo, pentru că formația bucureșteană își permite să îi facă pe plac din punct de vedere financiar lui Matteo Duțu, conform lui Prosport.ro.

Dinamo l-ar putea pierde pe Kennedy Boateng, care a intrat în ultimele șase luni de contract și cere o sumă mare pentru a prelungii înțelegerea cu Dinamo.

Astfel că, formația antrenată de Zeljko Kopic s-a gândit să intre în cursă cu CFR Cluj pentru semnătura lui Duțu, după ce a ratat șansa de a-l aduce pe Andrei Coubiș. Românul a fost împrumutat în cele din urmă la ”U” Cluj până la urmă.

Matteo Duțu a fost crescut de echipa de juniori a lui Lazio și a adunat 21 de partide, 2 goluri și o pasă decisivă pentru Milan Futuro.

Fundașul român este cotat la 250.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

