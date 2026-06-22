Mihai Popa (25 de ani) și Sheriff Sinyan (29 de ani) nu vor mai continua în Gruia, iar conducerea clubului lucrează deja la înlocuitorii lor.

„Săptămâna aceasta semnează, din câte am înțeles de la Iuliu și Cadu. Vor aduce un portar, un mijlocaș și un fundaș central. Mijlocașul va fi din Uruguay, iar ceilalți doi din Portugalia. Mihai Popa a plecat, acum ne orientăm către ceva mai bun. A plecat și Sinyan, iar noi vrem să aducem mai multă calitate din prima ligă portugheză”, a declarat Neluțu Varga pentru Prima Sport.

Ioan Varga: „S-ar putea să mai renunțăm la doi”

Finanțatorul clujenilor a lăsat de înțeles că lista plecărilor s-ar putea extinde în perioada următoare.

„S-ar putea să mai renunțăm la doi jucători, dar nu vă pot da numele. Vreau să negociem cu ei și să plece, mi se pare că nu mai fac față cerințelor noastre”, a adăugat patronul CFR-ului.

Mihai Popa este foarte aproape de un transfer în Polonia. După cum Sport.ro v-a prezentat aici, portarul român a ajuns la un acord cu Motor Lublin și ar urma să îl înlocuiască pe Ivan Brkic, plecat la Legia Varșovia.

În ceea ce-l privește pe Sheriff Sinyan, fundașul central se află pe lista mai multor cluburi din SuperLiga.

Printre echipele interesate se numără și Rapid, unde ar putea lucra din nou cu Daniel Pancu, antrenor care l-a pregătit și la CFR Cluj.