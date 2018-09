TRAGERE LA SORTI CUPA ROMANIEI: FCSB joaca la Calarasi, Dinamo la Csikszereda! Meciurile din optimi

16 echipe se afla in cele doua urne pentru tragerea la sorti a optimilor de finala ale Cupei Romaniei.

UPDATE | Optimile Cupei



Miercurea Ciuc - Dinamo

Dunarea Calarasi - FCSB

Mioveni - Sepsi OSK

Turris Turnu Magurele - Universitatea Craiova

Gaz Metan - CFR Cluj

U Cluj - Astra

Poli Iasi - Viitorul

Hermannstadt - FC Voluntari

FRF a stabilit cele doua urne pentru tragerea la sorti a optimilor. Urna A va avea 12 formatii, iar urna B doar 4! FCSB a fost ultima calificata, dupa ce a invins-o aseara, la Zlatna, pe Unirea Alba Iulia, scor 1-0.

Dinamo, CFR, Craiova, Viitorul si Astra sunt si ele calificate.

U Cluj, formatie din liga secunda, se afla in prima urna, in timp ce Sepsi OSK, surpriza sezonului in prima liga, e doar in urna a doua.

Urna A

FCSB

Universitatea Craiova

Astra Giurgiu

Gaz Metan Medias

Viitorul

Dinamo

Poli Iasi

FC Hermannstadt

CS Mioveni

"U" Cluj

FC Voluntari

CFR Cluj

Urna B

Sepsi OSK

Dunarea Calarasi

Turris Turnu Măgurele

Csikszereda Miercurea Ciuc

Meciurile din optimi se vor juca intr-o singura mansa, pe terenul echipei cotate mai slab.

Optimile se vor disputa intre 29 octombrie si 4 noiembrie.