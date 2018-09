DINAMO - SEPSI 0-0 | Intepatura lui Dan Nistor pentru Bratu: "Se vor schimba multe de acum! Lasati-l putin timp pe Niculescu sa vedeti ce va face!"

Dinamo si Sepsi au incheiat fara gol prima partida a etapei a 9-a din Liga 1.

Dinamo s-a incurcat din nou, 0-0 cu Sepsi. Capitanul echipei, Dan Nistor, ramane insa optimist dupa venirea lui Claudiu Niculescu. In plus, Nistor spera si intr-o revenire a lui Danciulescu la club - prezent la partida, Danciulescu a fost ovationat de fani.

Nistor l-a intepat usor si pe Florin Bratu, anuntand schimbari importante la echipa odata cu venirea lui Claudiu Niculescu.

"Ne doream foarte mult sa castigam, cred ca meritam sa castigam, asa a parut dupa aspectul jocului, din pacate nu a intrat mingea in poarta. Cum ati spus, ne bucuram ca nu am primit gol. Vom vedea etapele viitoare daca am iesit din pasa proasta.



Daca vom juca la fel, cu siguranta se vor schimba multe la aceasta echipa. Ne pare nespus de rau ca vin asa de putini suporteri la stadion. Mi-am prelungit contractul cu Dinamo, sunt foarte bucuros. Sper ca vom face treaba foarte buna aici si sa readucem clubul sus acolo unde ii este locul.



E un timp de scurt dar lasati-l putin timp ca o sa vedeti ce va schimba Claudiu (Niculescu) la aceasta echipa. Am avut 3 meciuri in campionat in care nu am castigat, si acum este foarte greu dar speram ca vom trece peste aceste lucruri si vom incepe sa castigam.



Noi speram din tot sufletul sa-l sensibilizeze (pe Danciulescu), ii simtim lipsa si speram sa revina cat mai repede langa noi. Le doresc multa sanatate (celor care l-au contestat)" a spus Dan Nistor.

Popovici: "E foarte important ca nu am luat gol!"



De partea cealalta, cei de la Dinamo sunt bucurosi ca au scapat fara gol primit - Dinamo are a doua cea mai slaba aparare din Liga 1, cu 17 goluri! Doar Voluntari, ultima clasata, a incasat mai multe.

"Un lucru bun e ca nu am luat gol, asta e cel mai important. Dar nici n-am dat. Noi vom pregati meciul cu Botosani si mergem acolo sa dam gol si sa nu primim. Vestiarul era linistit, Nistor e un lider. Noi suntem cu moralul la pamant dupa atatea infrangeri, dar speram sa ne revenim.



In prima repriza am stat ca retrasi, in a doua repriza am facut un pressing mai avansat si sper sa reusim in viitor sa castigam. Imi place mult sa joc fundas pentru ca am jocul in fata. Am avut putin timp sa il cunoastem (pe Claudiu Niculescu), dar de obicei schimbarea de antrenor produce un declic si speram sa castigam etapa viitoare" a spus Sergiu Popovici dupa partida.

Nitzuly: "Este bine ca n-am luat gol"

Portarul lui Sepsi este in mare forma. Acesta nu a primit gol nici in Stefan cel Mare si se declara multumit de rezultatul partidei cu Dinamo.

"Dinamo are o echipa foarte buna si este greu de castigat aici. Nu ne asteptam sa marcam, dar ne asteptam la un Dinamo mai masiv. Stiam ca o sa iasa ei la joc si am reusit sa mentinem poarta intacta", a spus portarul lui Sepsi.

Nitzuly isi contrazice antrenorul si spune ca nu se gandeste la campionat.

"Deocamdata nu ne gandim la campionat. Luam fiecare meci in parte. Urmeaza un meci greu cu Gaz Metan si trebuie sa obtinem cele 3 puncte", a declarat Roland Nitzuly.

Sorescu: "E atmosfera buna la Dinamo"



Intrat in minutul 59, Sorescu a avut mai multe oportunitati si a

"Se putea si mai mult, la cate ocazii am avut, cred ca meritam cele 3 puncte. M-a atins, altfel nu cadeam, va dati seama, dar lasam pe altii sa comenteze. A fost decizia antrenorului (Bratu) sa nu joc si o respect.



Atmosfera este buna, nu a fost niciodata o atmosfera rea. Sunt dispus sa renunt la numarul 7 (pentru Grozav), nu numarul joaca, daca si-l doreste. Orice jucator vine il asteptam cu bratele deschise" a spus Deian Sorescu dupa partida.

Fulop: E un rezultat echitabil pentru noi

Atacantul celor de la Sepsi OSK este multumit dupa rezultatul de 0-0 din Stefan cel Mare cu Dinamo.



"Scopul nostru la fiecare meci este sa iesim fara sa primim gol. Este un punct care ne tine acolo sus", a spus fotbalistul lui Sepsi la Digi Sport.

Este al doilea egal la rand pentru Sepsi in campionat dupa ce in etapa trecuta au salvat un punct in ultimul minut cu ultima clasata FC Voluntari. Pentru Sepsi urmeaza meciul cu Gaz Metan Medias.

"Suntem acolo sus, sunt echipe echilibrate si putem castiga si pierde cu oricine", a spus FUlop.