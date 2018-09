DINAMO 0-0 SEPSI ACUM LIVE | Primul meci al lui Niculescu in campionat, contra revelatiei sezonului

Urmarim si comentam impreuna DINAMO - SEPSI, de la ora 21:00, LIVE pe WWW.SPORT.RO, pe Facebook/SPORT.RO si in aplicatia SPORT.RO!

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

ACUM LIVE: DINAMO 0-0 SEPSI



FAZELE MECIULUI



MIN 1 - A inceput partida dintre Dinamo si Sepsi OSK. Cu o victorie, Dinamo poate urca pana pe locul 8 in timp ce Sepsi daca invinge, urca pe locul 2 la egalitate de puncte cu prima clasata FCSB.

Este primul meci al lui Claudiu Niculescu pe banca lui Dinamo in Liga 1, dar si primul sau meci ca antrenor in prima Liga a Romaniei dupa o jumatate de an.

Meciul face parte din etapa a 10-a a campionatului. In prezent, Sepsi ocupa locul al patrulea in Liga 1 cu 15 puncte, in timp ce Dinamo se afla in afara locurilor de play-off, cu doar 10 puncte.

ECHIPELE DE START

Dinamo: Penedo - Corbu, Mezague, Katiskas, Popovici - Cooper, R.Grigore - Hanca, Nistor, Salomao - Popa

Sepsi: Niczuly - De Moura, Viera, Jovanovici, Sato - Velev, Vasvari - Draghici, Nouvier, Fulop - Tandia

Dinamo a castigat meciul din Cupa Romaniei, cu Dacia Unirea Braila, scor 3-1, in vreme ce Sepsi a reusit sa invinga la penalty-uri ASU Poli Timisoara.