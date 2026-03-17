UPDATE major pe șantierul de la stadionul Dinamo: "Pas important spre noua arenă"

UPDATE major pe șantierul de la stadionul Dinamo: ”Pas important spre noua arenă” Fotbal intern
Procesul de reconstrucție al stadionului Dinamo a început în luna ianuarie a acestui an, după o lungă perioadă de așteptare.

După ce tribunele au fost demolate într-o mare măsură, acum constructorul a trecut la demontarea instalației de nocturnă. Este un pas important către construirea noii arene, așa cum transmite și CS Dinamo.

Se demolează nocturna pe stadionul Dinamo!

Preț de câteva zile bune, activitatea pe șantier a fost întreruptă din cauza tribunelor oficiale care aparțin lui Nicolae Badea. Acestea nu pot fi demolate fără o hotărâre luată de Adunarea Generală.

„A început demontarea nocturnei la stadionul DINAMO

Pas important spre noua arenă!”, a transmis CS Dinamo.

Costurile totale ale stadionului Dinamo vor fi de 172.000.000, urmând ca acesta să fie al doilea cel mai scump stadion din țară, după Arena Națională.

Arena va avea peste 25.000 de locuri și va dispune de următoarele facilități:

  • parcare pentru publicul VIP, cu aproape 200 locuri
  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații speciale pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • spații speciale pentru spectatorii cu dizabilități
  • o boxă generoasă pentru presă
  • tribunele ar urma să fie integral acoperite
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
Florin Prunea, accidentare dureroasă la Desafio: Aventura - continuă în genunchi, cu ultimele puteri. “Mi-am spart capul!”
Moșneagu, la tineret! Mijlocașul campion în Irlanda a fost convocat la naționala Under 21 pentru meciurile din preliminariile EURO
450.000.000€ pentru Barcelona!
Oțelul bolognese! Cine sunt cele două ”transferuri” de la Galați care au jucat și antrenat la Bologna
Corpul de control, trimis la clubul Steaua: anunțul ministrului Apărării
Jaf în stil italian: jucătorul Romei, Neil El Aynaoui, victima unui caz înfiorător
Exod la PSV: ce se întâmplă cu Dennis Man

Reacția lui Daniel Pancu după ce U Cluj a întrerupt șirul de 11 victorii la rând lui CFR

UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo

Au devastat stadionul! Cum arată casa celor de la ”U” după derby-ul cu CFR

Ce șanse mai are Cristi Chivu să câștige titlul în Serie A! Analiza specialiștilor

Real Madrid i-a dat lovitura Barcelonei! Fundașul și-a dat acordul și semnează



450.000.000€ pentru Barcelona!
Oțelul bolognese! Cine sunt cele două ”transferuri” de la Galați care au jucat și antrenat la Bologna
Corpul de control, trimis la clubul Steaua: anunțul ministrului Apărării
Moșneagu, la tineret! Mijlocașul campion în Irlanda a fost convocat la naționala Under 21 pentru meciurile din preliminariile EURO
Un fotbalist de la Dinamo va debuta la echipa națională în această lună! ”Abilități foarte bune”
Dawa și Alhassan, sărbătoare mare în Ștefan cel Mare! De ce au făcut bairam cei doi jucători ai FCSB pe stadionul rivalei Dinamo
Au venit musulmanii la Dinamo, dar nu vreun șeic miliardar. Ultimul mare eveniment pe vechiul stadion, cu peste 5.000 de oameni 
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
stirileprotv Când revin ploile în România și cum va fi vremea de Paște. Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

