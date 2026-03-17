După ce tribunele au fost demolate într-o mare măsură, acum constructorul a trecut la demontarea instalației de nocturnă. Este un pas important către construirea noii arene, așa cum transmite și CS Dinamo.

Preț de câteva zile bune, activitatea pe șantier a fost întreruptă din cauza tribunelor oficiale care aparțin lui Nicolae Badea. Acestea nu pot fi demolate fără o hotărâre luată de Adunarea Generală.

„A început demontarea nocturnei la stadionul DINAMO

Pas important spre noua arenă!”, a transmis CS Dinamo.