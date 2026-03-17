După ce tribunele au fost demolate într-o mare măsură, acum constructorul a trecut la demontarea instalației de nocturnă. Este un pas important către construirea noii arene, așa cum transmite și CS Dinamo.
Se demolează nocturna pe stadionul Dinamo!
Preț de câteva zile bune, activitatea pe șantier a fost întreruptă din cauza tribunelor oficiale care aparțin lui Nicolae Badea. Acestea nu pot fi demolate fără o hotărâre luată de Adunarea Generală.
„A început demontarea nocturnei la stadionul DINAMO
Pas important spre noua arenă!”, a transmis CS Dinamo.
Costurile totale ale stadionului Dinamo vor fi de 172.000.000, urmând ca acesta să fie al doilea cel mai scump stadion din țară, după Arena Națională.
Arena va avea peste 25.000 de locuri și va dispune de următoarele facilități:
- parcare pentru publicul VIP, cu aproape 200 locuri
- spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații speciale pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
- spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
- spații speciale pentru spectatorii cu dizabilități
- o boxă generoasă pentru presă
- tribunele ar urma să fie integral acoperite