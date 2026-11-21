A început returul în Superliga României!

Dinamo, echipa care a condus cea mai mare parte a turului de campionat și care încontinuare este la egalitate cu Craiova, pe primul loc, cu 33 de puncte, întâlnește surpriza plăcută a play-off-ului de până acum, Petrolul Ploiești, formație care ocupă poziția a 5-a, cu 27 de puncte.

În tur, s-au impus “găzarii”, scor 1-0.

Partida se va disputa la Slobozia, deoarece Arena Națională este închisă pentru a se schimba din nou gazonul la aproximativ două luni distanță de la ultima montare a suprafeței.

Dinamo - Petrolul | Echipe probabile

Dinamo (sistem de joc- 1-4-4-2): Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Verreth, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko

Petrolul (sistem de joc - 1-4-2-3-1): Zima - Căpușă, Papp, Malula, A. Dumitrescu - Vega, Hanca - Teixeira, Ioniță, Martins - N'Lundulu

Nuno Campos nu se poate baza nici acum pe serviciile lui George Pușcaș, iar Ricardo Sousa, celălat antrenor portughez care participă la acest meci nu îi are disponibili pe Zaian, Jerdea și Bran Flores.

Cei mai valoroși jucători din “primul 11” al “câinilor” sunt Cîrjan, 3 mil. € și Armstrong 2 mil. €.

La Petrolul cel mai bine cotat fotbalist este Căpușă, 500 k €.

Dinamo - Petrolul | Cote pariuri

Casele de pariuri o dau favorită pe Dinamo, căreia îi acordă o cotă de 1.45

Petrolul are cota 7.00 la victorie.

Egalul este cotat cu 5.00

Peste 2,5 goluri în meci - 1.65

În ultimele 5 partide directe dintre cele două, Dinamo a câștigat de două ori, Petrolul o dată, iar două meciuri s-au terminat la egalitate.

Într-un top al formei, Dinamo este pe 3, iar Petrolul pe 7!

Prahovenii nu au mai pierdut de pe 11 Octombrie, atunci când Farul îi învingea, pe propriul teren, cu scorul de 3-1.

Dinamo are maxim de puncte “acasă” 21, după 7 partide.

Se întâlnesc două grupări care cumulat au 22 titluri de campioană a României. Dinamo 18, Petrolul 4.

Partida va fi condusă la centru de arbitrul Adrian Vornicu.

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