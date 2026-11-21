Andy Carroll, noi dezvăluiri bombă: "Wayne Rooney s-ar putea să nu fie fericit"

Atacantul Andy Carroll a surprins cu dezvăluirile făcute în cartea sa autobiografică, iar cum va lansa un documentar.

Fost fotbalist important în Premier League, Andy Carroll (care la 6 ianuarie 2027 va împlini 37 de ani) este în centrul atenției de o bună perioadă de timp, în urma cărții autobiografice lansate, în care a făcut mai multe dezvăluiri.

Acum, se pare că atacantul legitimat în liga a 6-a din Anglia, la Dag & Red FC, unde este și acționar, se pregătește să lanseze și un documentar.

Un documentar în care vor fi făcute noi dezvăluiri din fotbalul englez, ideea lui Andy Carroll

Andy Carroll afirmase în autobiografia sa, printre altele, că a fost agresat sexual, fără a dezvălui identitatea agresorului său. Dar, fostul atacant al lui Bordeaux a recunoscut pentru The Sun că a fost vorba de un cunoscut profesor de dans.

O cunoştinţă petrecuse noaptea la el acasă după ce a urmărit un meci de box. Fostul atacant al lui Bordeaux s-a trezit şi a găsit-o pe această personalitate TV încercând să îl agreseze sezual. După ce a fost raportată fapta, făptaşul a fost condamnat la trei ani de închisoare.

În urma condamnării sale din noiembrie 2023, Kevin Adams a fost înscris în registrul infractorilor sexuali pentru zece ani şi i s-a interzis accesul în oraşul lui Carroll.

Andy Carroll l-a supărat pe Wayne Rooney cu relatările din cartea sa

Însă, atacantul a făcut multe alte dezvăluiri, din viața personală, dar a povestit episoade întâlnite în Premier League și chiar la lotul naționalei Angliei.

A vorbit și despre Wayne Rooney, despre care a spus că fuma și consuma alcool în camera de hotel în care era cazată naționala.

În urma aparițiie informațiilor în cartea lui Carroll, legenda lui Manchesrer United a negat că așa au stat lucrurile.

”Mă suna la ora două după-amiaza și spunea: «Andy, în camera mea, imediat!». Îi răspundeam că e prea devreme, dar mă convingea mereu să cedez. Îl găseam întins pe pat, uitându-se la televizor, fumând țigări și bând bere din sticlă.

Era înconjurat de cartușe de țigări, baxuri de bere și sticle de vin pe care le procura prin managerul hotelului, iar în scurt timp camera lui era plină de jucători. Nimeni nu se îmbăta, era doar modul lui de a sparge monotonia în loc să ne uităm la pereți”, dezvăluie Carroll în cartea sa, despre Rooney.

Apoi, a venit și reacția lui Rooney:

”De obicei nu comentez neadevărurile care se scriu despre mine, dar la asta trebuie să reacționez. Andy știe că eu și el nu am fost niciodată cu adevărat prieteni. L-am întâlnit o singură dată, întâmplător, în timp ce eram în vacanță și asta a fost tot.

În ceea ce privește povestea asta că beam în timp ce eram la echipa națională, este o invenție totală. Nu știu de unde provine și sunt dezamăgit.”

Acum, se pare că Andy Carroll va duce inițiativa mai departe în ceea ce privește dezvăluirile incredibile din fotbal și din viața sa privată, iar recent s-a întâlnit cu un mare post TV și discută detaliile pentru lansarea și derularea unui documentar.

”S-a întâlnit cu toți streamerii importanți și cu BBC și este aproape de a semna un acord. Andy se simte mai puternic după ce a vorbit despre lucrurile din cartea sa, așa că așteaptă cu nerăbdare să împărtășească mai multe.

Sunt sigur că Wayne Rooney s-ar putea să nu fie fericit după conflictul lor!”, a spus o sursă pentru The Sun, despre planurile lui Carroll.

Cine e Andy Carroll

Andy Carroll este născut la Gateshead (Tyne and Wear) și a evoluat de-a lungul carierei la Newcastle United (2006-2007, 2008-2011, 2019-2021), Preston North End (2007-2008), Liverpool (2011-2012), West Ham United (2012-2019), Reading (2021-2022, 2022-2023), West Bromwich Albion (2022), Amiens (2023-2024) sau Bordeaux (2024-2025).

Are 9 meciuri și 2 goluri pentru naționala de seniori a Angliei, cu care a participat la Euro 2012.

În palmares are FA League Cup (2011-2012), o finală de FA Cup (2011-2012), titlul în Championship (2009-2010), Jackie Milburn Trophy (2007), PFA Team of the Year - Championship (2009-2010) și Premier League Goal of the Month (ianuarie 2017).

A avut o cotă de piață de 20 de milioane de euro, în 2011, fiind comparat cu legendarii atacanți Alan Shearer și Christian Vieri, dar cariera sa a fost marcată de numeroase acccidentări și acte de indisciplină.

Acesta ar avea o avere estimată la 15 de milioane de lire sterline.