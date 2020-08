Dinamo, obligata sa castige titlul! "Cu un astfel de buget, trebuie sa fie campioana fara niciun fel de probleme!" Cine pune presiune pe Cosmin Contra

Noul antrenor al lui Dinamo este Cosmin Contra.

Acesta a fost readus la echipa de investitorii spanioli care au preluat clubul si care au anuntat ca Dinamo va avea un buget de 10 milioane de euro.

Fostul jucator al "cainilor rosii", Florin Prunea, a declarat ca in aceste conditii dinamovistii sunt obligati sa castige titlul.

"Cu un astfel de buget, fara niciun fel de probleme trebuie sa iei titlul, nu trebuie sa te bati la titlu. Ultima descalecare a lui Contra la Dinamo, numai un ghinion teribil a facut sa egaleze atunci Craiova in minutul 92.

Dinamo castiga campionatul, era campioana cu el. Exista o alta emulatie si in randul suporterilor dupa venirea lui", a declarat Prunea, potrivit AntenaSport.

Cosmin Contra a comentat si el zvonurile despre bugetul pe care ar urma sa il aiba Dinamo. "S-a vorbit despre un buget destul de mare. Din ce stiu eu, isi doresc un buget de 10 milioane de euro in primul an. Nu stiu daca in acele 10 milioane intra si datoriile care exista la club", a spus antrenorul.

Ulterior, Contra si-a marturisit temerile intr-o intalnire cu Ciprian Marica. Acesta din urma a povestit ca fostul selectioner nu are nicio garantie, dar ca spera ca tot ce au spus spaniolii sa fie adevarat.