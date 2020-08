Cosmin Contra i s-a confesat lui Marica dupa ce a semnat cu Dinamo! "Nu are nicio garantie ca totul este adevarat! Pe acesti spanioli nu ii cunoaste nimeni!"

Ciprian Marica a vorbit la Pro X despre investitorii spanioli care au preluat-o pe Dinamo.

Fostul fotbalist, care a evoluat in Stefan cel Mare intre anii 2001-2004, a declarat ca s-a intalnit cu Cosmin Contra imediat dupa ce acesta din urma a devenit antrenorul principal al dinamovistilor.

Marica a spus ca fostul selectioner are dubii in legatura cu situatia de la club si ca asteapta ca lucrurile sa inceapa sa se miste.

"Miercuri seara m-am vazut cu Cosmin si vorbeam despre ce asteptari are el pentru ca si-a luat un angajament fantastic. Spunea ca are ceva emotii si ca spera ca lucrurile discutate sa fie reale. Din cate am inteles, au planuri mari spaniolii, speram doar sa se adevereasca.

Contractual, el si-a luat niste masuri, dar pana nu vezi ca se intampla anumite lucruri, n-ai nicio garantie. Sunt convins ca si-a pus niste clauze in contract, dar e greu sa ai o siguranta pana nu vezi ca se misca lucrurile.

Discutii au fost, se vede ca oamenii vor sa faca ceva altfel decat se fac lucrurile in Romania. Ceva profesionist, sa profesionalizeze intreaga structura a clubului. Sa aduca oameni de afara si sa schimbe lucrurile. Sa speram ca lucrurile astea se vor intampla.

Toata lumea e putin sceptica pentru ca nimeni nu-i cunoaste personal. Inteleg ca oamenii au asteptari tinand cont de dimensiunea clubului Dinamo. Dar nimeni nu poate sa spuna ceva despre ei. Nimeni nu ii stie, nimeni nu a lucrat cu ei, nu a avut contact cu ei. Noi, romanii, suntem obisnuiti sa facem scenarii si ne place asta, dar cred ca trebuie sa le dam timp.

Din cate stiu, isi cauta o baza sportiva pentru a forma un centru de copii si juniori, cauta o locatie unde sa mute birourile... Par a fi foarte bine intentionati si vor sa construiasca un proiect frumos aici", a marturisit Ciprian Marica la Ora exacta in sport.