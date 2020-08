Odata cu venirea lui Contra, apar si transferurile importante! Adam Nemec s-a inteles cu Dinamo! + Alti doi jucatori pe lista de transferuri a "cainilor"!

Adam Nemec s-a inteles cu Dinamo.

Primul transfer important realizat in "era" Contra s-a realizat. Adam Nemec (34 de ani) s-a inteles cu Dinamo. Atacantul va semna cu "cainii rosii" un contract valabil pe un sezon, cu optiunea de prelungire pentru inca unul. 12.000 de euro va avea salariul lunar slovacul. Acesta urmeaza sa fie prezentat oficial in scurt timp, conform GSP.

Adam Nemec a jucat ultimii doi ani la Pafos in Cipru. In primul sezon a reusit sa marcheze 16 goluri in 28 de partide, iar in al doilea a dat un gol in 14 meciuri.

Peluza Catalin Haldan a postat pe contul oficial de Facebook o poza cu Adam Nemec, alaturi de mesajul "Hai la film cu Adam. Sa va fie frica, Dinamo se ridica"!

Nemec se afla pe lista de achizitii a lui Dinamo alaturi de alti doi atacanti. Este vorba despre George Tucudean si polonezul Kamil Bilinski, fosti fotbalisti trecuti prin "Stefan cel Mare". Momentan nu se stie ceva concret despre posibila venire a celor doi, conform ProSport.