După aducerea lui Valentin Țicu , ultima dată la Petrolul Ploiești, Dinamo a anunțat astăzi al doilea transfer al iernii.

”Bine ai venit, Ianis Târbă!

Ne bucurăm să anunțăm un nou transfer la clubul nostru. Tânărul jucător în vârstă de 19 ani, Ianis Târbă, a semnat un contract valabil până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane. Acesta evoluează pe postul de extremă dreapta, însă poate evolua și pe partea stângă.

Ianis sosește în urma unui transfer definitiv de la echipa spaniolă Real Club Celta de Vigo.

Tânărul nostru jucător s-a format timp de 4 ani în celebra academie a Barcelonei – La Masia, de unde s-a transferat la Celta Vigo în vara anului 2022. De asemenea, este internațional român de juniori, cu 11 selecții și 2 goluri pentru naționala U19, evoluând la UEFA EURO U19 din vara trecută.

Îi dorim mult succes lui Ianis și cât mai multe realizări în tricoul lui Dinamo!”, a postat Dinamo București.

Doar trei meciuri în acest sezon în liga a treia din Spania



Ianis Târbă a jucat foarte puțin în acest sezon, motiv pentru care și-a dorit să schimbe echipa. Românul a fost folosit în doar 3 meciuri, ultima dată în urmă cu mai bune de două luni, la Celta Fortuna (Celta Vigo B) din Primera Federacion (liga a treia spaniolă).

Totuși, în sezonul trecut, Târbă a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei U19 de la Celta, cu 8 goluri în 25 de partide (13 ca titular), potrivit Estadio Deportivo.

